Всемирный банк ожидает падения ВВП Беларуси на 4% в 2020 году

Прогноз содержится в опубликованном в четверг докладе ВБ о последствиях пандемии для экономик стран Европы и Центральной Азии.





В январе этого года ВБ ожидал рост белорусской экономики на уровне 1% в 2020 году.





По прогнозу ВБ, инфляция в Беларуси в 2020 году подскочит до 11,3% с 4,7% в 2019 году.





Эксперты ВБ ожидают, что в 2021 году экономика Беларуси может выйти из рецессии и ее рост составит 1%, в 2022 году – 1,2%. Инфляция замедлится до 7% и 6,3% соответственно.





Также по прогнозу ВБ дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в 2020 году резко вырастет – до 5,7% ВВП с 1,3% ВВП в 2019 году. Затем ожидается снижение дефицита текущего счета до 3,9% ВВП в 2021 году и 3,8% ВВП в 2022 году.





Эксперты банка отмечают, что падение ВВП Беларуси в текущих условиях неизбежно даже при возобновлении поставок нефти из РФ.





"Глобальный экономический спад из-за COVID-19 снижает спрос на белорусский экспорт в Европейский Союз, Россию и другие страны. Даже если поставки нефти из России возобновятся, более низкие цены на нефть резко сократят доходы от внешней торговли", - говорится в докладе.





При этом поступление экспортных пошлин в бюджет может сократиться еще больше, если есть задержки в подписании долгосрочных контрактов на поставки калийных удобрений, отмечают эксперты.









Они также констатируют увеличение давления на бюджет из-за профиля погашения внешнего долга, в том числе связанного с кредитами России на строительство атомной электростанции, на фоне ослабления белорусского рубля.





"Сохранение гибкости обменного курса необходимо, но это создает риски, связанные с высоким уровнем долга в иностранной валюте", - отмечается в докладе.





Кроме того, налоговый маневр в нефтяной сфере "представляет собой постоянное ухудшение условий торговли в Беларуси и подрыв конкурентоспособности нефтехимического экспорта", - подчеркивают эксперты.





Как сообщалось, ВВП Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% после роста на 3% в 2018 году. В январе-феврале 2020 года ВВП Беларуси снизился на 0,6%.