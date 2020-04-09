Смотрите, какой шикарный гол забили в чемпионате Таджикистана

Источник материала: Tut.by

В матче 1-го тура Высшей лиги Таджикистана «Душанбе-83» принимал «Истиклол». Столичное дерби состоялось на Центральном республиканском стадионе и завершилось со счетом 0:7, сообщает championat.

Украшением матча стал гол в исполнении нападающего гостей Манучехра Джалилова, забитый на 31-й минуте. Его партнер, получив мяч на фланге, сделал подачу в центр штрафной площади, где находился форвард. Подстроившись под мяч, Манучехр нанес мощный удар в падении «ножницами». Снаряд отправился в дальний угол под перекладину.

Чемпионат Таджикистана проходит без зрителей.