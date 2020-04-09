В Гродно трое парней вышли из ИВС и сразу же угнали автомобиль

Источник материала: Tut.by

В Гродно милиционеры задержали троих парней, которые угнали автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Как рассказали в милиции, трое молодых людей предприняли попытку угнать старые «жигули». Они хотели завести автомобиль, соединив провода замка зажигания, но не вышло. На соседней улице подростки нашли незапертый Ford, но и тут попытка угнать авто провалилась. Когда и следующий автомобиль не завелся, они решили применить другую схему: один из парней сел за руль, а двое толкали машину. Таким образом молодые люди «проехали» несколько сотен метров, но были задержаны милиционерами.





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