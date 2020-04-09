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В Гродно трое парней вышли из ИВС и сразу же угнали автомобиль

09.04.2020 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно милиционеры задержали троих парней, которые угнали автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Как рассказали в милиции, трое молодых людей предприняли попытку угнать старые «жигули». Они хотели завести автомобиль, соединив провода замка зажигания, но не вышло. На соседней улице подростки нашли незапертый Ford, но и тут попытка угнать авто провалилась. Когда и следующий автомобиль не завелся, они решили применить другую схему: один из парней сел за руль, а двое толкали машину. Таким образом молодые люди «проехали» несколько сотен метров, но были задержаны милиционерами.


Выяснилось, что учащиеся колледжа только вышли из изолятора временного содержания, куда попали за хулиганство в Щучине, и ожидают суда.

Следователи возбудили в отношении подростков уголовное дело за угон.

 
Теги: Гродно
 
 
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Следователи возбудили в отношении подростков уголовное дело за угон.
 
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