Источник материала: Новости Волковыска

Последний звонок для учащихся IX - XI классов белорусских школ прозвенит 29 и 30 мая, такое решение приняло министерство образования Беларуси.

«Последний звонок для учащихся IX, XI классов учреждений общего среднего образования г.Минска (пройдет - ИФ) 29 мая 2020 г. и остальных регионов - 30 мая 2020 г.», - говорится в приказе Минобразования, опубликованном на сайте ведомства.

Также установлено, что выпускные вечера с вручением аттестатов об общем среднем образовании пройдут 10 или 11 июня. Время, продолжительность и место проведения мероприятий будут определены администрацией учебных заведений вместе с родительским комитетом и по согласованию с местными властями.

«В отдельных случаях выпускной вечер может проводиться в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, учреждениях культуры», - отметили в министерстве.