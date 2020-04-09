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Соревнования по хоккею на траве перенесены на более поздний срок
Источник материала: ОНТ
Завтра должен был стартовать сезон в белорусском хоккее на траве, но соревнования перенесены на более поздний срок.
Лучшая команда последних лет – «Минск» – продолжает тренировки. Столичный клуб вернулся из отпуска месяц назад – перед этим был сезон индорхоккея и бронзовые медали престижного клубного Кубка Европы. Сорвался весенний план подготовки команды в Нидерландах. Все занятия проходят в Минске.
У команды есть приглашение на Открытый кубок России, который также пока перенесен. В Беларуси планируется проведение Кубка Содружества. Даты этого турнира станут известны позже.
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Завтра должен был стартовать сезон в белорусском хоккее на траве, но соревнования перенесены на более поздний срок. Лучшая команда последних лет – «Минск» –...
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