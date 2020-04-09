Соревнования по хоккею на траве перенесены на более поздний срок

Источник материала: ОНТ

Завтра должен был стартовать сезон в белорусском хоккее на траве, но соревнования перенесены на более поздний срок.

Лучшая команда последних лет – «Минск» – продолжает тренировки. Столичный клуб вернулся из отпуска месяц назад – перед этим был сезон индорхоккея и бронзовые медали престижного клубного Кубка Европы. Сорвался весенний план подготовки команды в Нидерландах. Все занятия проходят в Минске.

У команды есть приглашение на Открытый кубок России, который также пока перенесен. В Беларуси планируется проведение Кубка Содружества. Даты этого турнира станут известны позже.

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