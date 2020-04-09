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Одна и версий - бизнес-конфликт. Подробности в деле о гранате под днищем BMW X6

09.04.2020 17:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобиль, под днищем которого на СТО нашли гранату, за пределы страны в последнее время не выезжал. Одна из рассматриваемых версии случившегося — бизнес владелицы BMW. Об этом в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова, пишет агентство «Минск-Новости».


По данным следствия, BMW X6 зарегистрирован на российскую фирму и им пользовалась только руководитель. Женщина — гражданка Беларуси и постоянно проживает в столице. За пределы страны в последнее время она не выезжала.

— Следствие отрабатывает различные версии случившегося. Одна из них — бизнес женщины, — отметила Гончарова.

Напомним, инцидент произошел днем 4 апреля в автоцентре, расположенном в деревне Цна Минского района. Работник сервисного центра обнаружил под днищем BMW X6 с российскими регистрационными знаками гранату и позвонил в милицию.

К указанному месту выбыли представители правоохранительных органов и экстренных служб. В целях безопасности эвакуировали около 70 работников и посетителей центра. Саперно-пиротехнической группой взрывоопасный предмет был обезврежен.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 14, ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство общеопасным способом) УК Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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За пределы страны в последнее время автомобиль не выезжал.
 
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