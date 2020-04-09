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Одна и версий - бизнес-конфликт. Подробности в деле о гранате под днищем BMW X6
Источник материала: Tut.by
Автомобиль, под днищем которого на СТО
По данным следствия, BMW X6 зарегистрирован на российскую фирму и им пользовалась только руководитель. Женщина — гражданка Беларуси и постоянно проживает в столице. За пределы страны в последнее время она не выезжала.
— Следствие отрабатывает различные версии случившегося. Одна из них — бизнес женщины, — отметила Гончарова.
Напомним, инцидент произошел днем 4 апреля в автоцентре, расположенном в деревне Цна Минского района. Работник сервисного центра
К указанному месту выбыли представители правоохранительных органов и экстренных служб. В целях безопасности эвакуировали около 70 работников и посетителей центра. Саперно-пиротехнической группой взрывоопасный предмет был обезврежен.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 14, ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство общеопасным способом) УК Беларуси.
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За пределы страны в последнее время автомобиль не выезжал.
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