ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как в Минске дезинфицируют общественные места и дороги

09.04.2020 17:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для профилактики и защиты от инфекционных заболеваний в Минске активизировали работы по дезинфекции в общественных местах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как в Минске дезинфицируют общественные места и дороги

Это остановки, отдельно стоящие скамейки, проезжая часть, тротуары и площадки остановочных пунктов. Во Фрунзенском районе дезинфекцию начали проводить еще с 4 апреля. Специалисты работают круглосуточно в две смены. Свыше 80 работников ежедневно обрабатывают 310 остановочных пунктов.

Ввели новые правила уличной дезинфекции в Минске. Когда и что будут убирать?

Как в Минске дезинфицируют общественные места и дороги

Алеся Громова, заместитель директора по идеологии и кадрово-правовым вопросам УП «Ремавтодор Фрунзенского района»:
Организована работа с 8 утра до 8 вечера. Обработка проходит на всех улицах Фрунзенского района города Минска. Считаем, что при распространении вируса такие средства, как обработка, дезинфекция поверхности, крайне необходимы.

Ежедневно несколько раз в три этапа. Как происходит дезинфекция автобусов

Как в Минске дезинфицируют общественные места и дороги

К обработке проезжей части также отнеслись ответственно: более 50 единиц техники дважды в день обрабатывают проезжую часть водой и дезинфицирующим средством.

Люди в материале: Алеся Громова

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Для профилактики и защиты от инфекционных заболеваний в Минске активизировали работы по дезинфекции в общественных местах, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стал известен главный злодей кинематографа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика