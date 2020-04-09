|
Как в Минске дезинфицируют общественные места и дороги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для профилактики и защиты от инфекционных заболеваний в Минске активизировали работы по дезинфекции в общественных местах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это остановки, отдельно стоящие скамейки, проезжая часть, тротуары и площадки остановочных пунктов. Во Фрунзенском районе дезинфекцию начали проводить еще с 4 апреля. Специалисты работают круглосуточно в две смены. Свыше 80 работников ежедневно обрабатывают 310 остановочных пунктов.
Алеся Громова, заместитель директора по идеологии и кадрово-правовым вопросам УП «Ремавтодор Фрунзенского района»:
К обработке проезжей части также отнеслись ответственно: более 50 единиц техники дважды в день обрабатывают проезжую часть водой и дезинфицирующим средством.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Для профилактики и защиты от инфекционных заболеваний в Минске активизировали работы по дезинфекции в общественных местах, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)