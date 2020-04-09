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Теперь без талона. В гродненских автобусах проезд можно оплатить с помощью мобильного приложения

09.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Теперь без талона. В гродненских автобусах проезд можно оплатить с помощью мобильного приложения

C развитием интернета и появлением мощных смартфонов наша жизнь максимально упростилась.

Заказ нового гаджета или пиццы, бронирование билета на маршрутку или в кино, оплата жировки и прочих счетов – все это многие люди теперь делают онлайн, не вспоминая даже, сколько времени раньше тратили в очередях. Возможность интернет-оплаты появилась и при проезде в общественном транспорте Гродно.
 
Теперь без талона. В гродненских автобусах проезд можно оплатить с помощью мобильного приложения
 
Теперь маршрут от киоска с талончиками и проездными до компостера с привычным «Передайте талон, пожалуйста» для гродненских пассажиров немного изменится. В первую очередь это важно в период, когда слова «социальная дистанция» – далеко не пустой звук, а необходимость.
 
Речь идет о внедрении в систему автобусного транспорта приложения «Оплати», что стало частью экосистемы «Белинвестбанка». Его разработчик – IT-компания LWO, на счету которой мобильные приложения для банков, автоматизация систем ГАИ и цифровые решения для проходившей в прошлом году переписи населения. Гродно стал четвертым областным центром и седьмым городом в Беларуси, где будет запущено это приложение. Поскольку в Гродно до сих пор работают контролеры, а не кондукторы, разработчикам пришлось делать сразу два приложения: для пассажиров и сотрудников контроля.
 
Как отметил заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик, нововведение ничуть не помешает прежнему способу оплаты, но при этом снизит нагрузку на городской бюджет:
 
Теперь без талона. В гродненских автобусах проезд можно оплатить с помощью мобильного приложения

 Городской бюджет на дотацию пассажирских перевозок расходует более 8 миллионов рублей. Внедрение такой инновации позволит сэкономить средства хотя бы за счет сокращения печатной продукции.

 

Приложение «Оплати» доступно в AppStore и PlayМаркет. Для регистрации понадобится идентификационный номер вашего паспорта. Затем, чтобы оплачивать не только проезд в общественном транспорте, но и осуществлять платежи через ЕРИП и т.д., необходимо перевести деньги с карточки на электронный кошелек. Несколько секунд – и вы можете в полной мере пользоваться приложением. Немаловажно, что переводить деньги можно с любой карточки любого белорусского банка – нет никакой привязки к эмитенту. Если у вас нет банковской карты, деньги можно перевести с помощью QR-кода. Все, что нужно, – это установленное приложение на двух телефонах.

Вопросу безопасности разработчики уделили повышенное внимание. Войти в приложение можно будет только при помощи PIN-кода или сканирования биометрических данных (то есть отпечатка пальца). Чтобы поменять код, нужно будет снова проходить процедуру регистрации. Таким образом, злоумышленник, нашедший ваш телефон, сможет воспользоваться кошельком, только если вы вместе с телефоном потеряли паспорт.
 
Теперь без талона. В гродненских автобусах проезд можно оплатить с помощью мобильного приложения
Теперь без талона. В гродненских автобусах проезд можно оплатить с помощью мобильного приложения
Теперь без талона. В гродненских автобусах проезд можно оплатить с помощью мобильного приложения
 
Пока что «Оплати» в Гродно работает в тестовом режиме на тридцати автобусах из 144. Все маршруты с указанием времени прибытия транспорта видны на карте в приложении. По словам директора ОАО «Автобусный парк г. Гродно» Николая Древило, через десять дней уже во всех автобусах можно будет расплатиться за проезд, не покупая талон или проездной.
 
Для оплаты необходимо включить в приложении сканер и навести камеру на QR-код (всего таких кодов будет шесть в каждом транспортном средстве). При этом вовсе не нужно стоять вплотную к наклейке: оплата пройдет на расстоянии 1-2 метра, причем можно снимать под углом. Выбираете кошелек, подтверждаете платеж – и теперь ни один контролер не назовет вас безбилетником. Кстати, билет будет стоить те же 60 копеек.
 
Теперь без талона. В гродненских автобусах проезд можно оплатить с помощью мобильного приложения
Теперь без талона. В гродненских автобусах проезд можно оплатить с помощью мобильного приложения
Теперь без талона. В гродненских автобусах проезд можно оплатить с помощью мобильного приложения
Теперь без талона. В гродненских автобусах проезд можно оплатить с помощью мобильного приложения
Система контроля платы за проезд тоже претерпит некоторые изменения. Для нее выпустили отдельное приложение – «Оплати.Контролер». Скачать его пассажирам не получится, ведь оно не находится в открытом доступе. При входе в автобус контролер сканирует QR-код возле двери – и в этот момент никто из пассажиров во время остановки не сможет оплатить проезд. Дальше контролер покажет вам QR-код на экране своего смартфона. Включаете камеру – и вуаля: видны даже дата и время приобретения билета, а также номер автобуса. Если билет действителен, внизу экрана появится зеленая полоска, если его проверили во второй раз – оранжевая. Если ваш телефон согласно закону подлости разрядился в самый неподходящий момент, назовите контролеру последние четыре цифры вашего номера. С помощью своего приложения он проверит, покупали ли вы билет именно на этот автобус.
 

Пока что «Оплати» будет работать только в автобусах, однако в скором времени подобная система оплаты появится в гродненских троллейбусах. По словам управляющего дирекцией ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области Владимира Чаплюка, с троллейбусным управлением уже заключен договор о сотрудничестве, дорабатываются последние моменты. Тестовый запуск планируют провести уже через месяц.

 
Теперь без талона. В гродненских автобусах проезд можно оплатить с помощью мобильного приложения
#транспорт
Виктор МОХАНЬ
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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C развитием интернета и появлением мощных смартфонов наша жизнь максимально упростилась. Заказ нового гаджета или пиццы, бронирование билета на маршрутку или в...
 
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