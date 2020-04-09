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«Белых пятен» в истории Великой Отечественной войны станет меньше

09.04.2020 17:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белых пятен» в истории Великой Отечественной войны станет меньше

«Белых пятен» в истории Великой Отечественной войны станет меньше – обещают в Институте истории Национальной академии наук. Её сотрудники подготовили множество событий к 75-летию Великой Победы. Но до этого они ещё раз изучили советские и немецкие архивные документы, чтобы рассказать миру об адресах забытой славы.

Прикоснуться к результатам исследований сможет каждый. Свет уже увидело третье издание книги «Вклад белорусского народа в победу», а совсем скоро в печати появится сборник «Созвездия героев земли белорусской». По словам ученых, на страницах книги впервые собраны биографии и сведенья обо всех героях Советского Союза родом из Беларуси.

К празднику с «сединой на висках» и «слезами на глазах» специалисты Беларуси и России готовят международную школу историков стран СНГ, она пройдет летом. А осенью ученые двух стран соберутся на VII форум регионов. Где целую секцию решили посвятить сохранению исторической памяти о событиях войны. 

Внимание на страницах книг не только цифрам и званиям, но и человеческим судьбам. Свои истории расскажут не только фронтовики, но и дети солдат, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом. Написать свою главу народной летописи Победы может каждый из нас. Институт истории собирает воспоминания участников войны. За две недели с разных уголков страны ученым пришло несколько сотен писем и фотографий.

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«Белых пятен» в истории Великой Отечественной войны станет меньше – обещают в Институте истории Национальной академии наук. Её сотрудники подготовили множество...
 
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