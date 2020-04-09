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Смертельная авария под Могилевом: Ford несколько раз перевернулся, двух человек выбросило из авто
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла утром 9 апреля в деревне Быстрик Могилевского района. Об этом
По предварительной информации, водитель Ford Fiesta ехал по трассе Могилев — Славгород. На опасном повороте он не выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением, в результате чего автомобиль зацепил обочину, вылетел в кювет и несколько раз перевернулся.
Водителя и пассажира Ford выбросило из автомобиля. Один мужчина 1962 года рождения от полученных травм умер на месте происшествия. Второй — 1983 года рождения — с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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Один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла утром 9 апреля в деревне Быстрик Могилевского района. Об этом сообщили в облстной...
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