BMW и Volkswagen столкнулись на Игуменском тракте. Госпитализирован водитель

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария на Игуменском тракте произошла днем 9 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Есть пострадавшие.





Водитель автомобиля Volkswagen не уступил дорогу BMW, поворачивая со стороны Янки Лучины на улицу Прушинских. В результате происшествия одного из водителей госпитализировали.



