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BMW и Volkswagen столкнулись на Игуменском тракте. Госпитализирован водитель

09.04.2020 18:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария на Игуменском тракте произошла днем 9 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Есть пострадавшие.

BMW и Volkswagen столкнулись на Игуменском тракте. Госпитализирован водитель

Водитель автомобиля Volkswagen не уступил дорогу BMW, поворачивая со стороны Янки Лучины на улицу Прушинских. В результате происшествия одного из водителей госпитализировали.

BMW и Volkswagen столкнулись на Игуменском тракте. Госпитализирован водитель

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Новости Беларуси. Авария на Игуменском тракте произошла днем 9 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Есть пострадавшие. Водитель...
 
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