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BMW и Volkswagen столкнулись на Игуменском тракте. Госпитализирован водитель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария на Игуменском тракте произошла днем 9 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Есть пострадавшие.
Водитель автомобиля Volkswagen не уступил дорогу BMW, поворачивая со стороны Янки Лучины на улицу Прушинских. В результате происшествия одного из водителей госпитализировали.
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Новости Беларуси. Авария на Игуменском тракте произошла днем 9 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Есть пострадавшие. Водитель...
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