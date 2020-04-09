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Карпунин о моратории на банкротство в России: «Мы срочно должны предпринять такой же шаг»

09.04.2020 18:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Насколько чувствительными будут последствия для экономики Беларуси после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». 

Гайдукевич о бизнесе: «Я доставку делаю из кафе, где всегда покупал, чтобы как-то поддержать»

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Позиция некоторых людей у нас в правительстве, которые сказали: мы каждый день следим за тем, какие шаги предпринимают другие страны. И здесь в качестве одного из самых положительных примеров, которые для бизнеса очень важны – это действия Российской Федерации, президента России, который объявил мораторий на банкротство бизнеса на ближайшие 6 месяцев. Я думаю, что мы срочно должны тоже предпринять такой же шаг, что позволит защитить бизнесы от банкротства.

Карпунин о моратории на банкротство в России: «Мы срочно должны предпринять такой же шаг»

Люди в материале: Андрей Карпунин

 
 
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Насколько чувствительными будут последствия для экономики Беларуси после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира».  Гайдукевич о бизнесе: «Я...
 
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