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Карпунин о моратории на банкротство в России: «Мы срочно должны предпринять такой же шаг»
Источник материала: СТВ
Насколько чувствительными будут последствия для экономики Беларуси после пандемии, обсуждали в программе
Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
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Насколько чувствительными будут последствия для экономики Беларуси после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». Гайдукевич о бизнесе: «Я...
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