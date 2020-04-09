|
В Минске начался сезон шеринга велосипедов и самокатов: как изменились тарифы и что стало новинкой года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сезон мобильного проката велосипедов и самокатов открыли в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Более 200 байков будут расставлять каждый день в разных точках города. Новинкой этого года стал электровелосипед, скорость которого для безопасности ограничена 25 километрами в час. Изменилась и тарификация: теперь поездка стоит 4 копейки за минуту, плюс 50 копеек за старт. Шеринг самоката обойдется почти в три раза дороже.
Александр Каледа, заместитель директора компании по прокату велосипедов:
Приложение для мобильного устройства также обновили: появилась возможность множественного бронирования и функция паузы поездки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске начался сезон шеринга велосипедов и самокатов: как изменились тарифы и что стало новинкой года
Новости Беларуси. Сезон мобильного проката велосипедов и самокатов открыли в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Более 200 байков будут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)