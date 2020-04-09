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В Минске начался сезон шеринга велосипедов и самокатов: как изменились тарифы и что стало новинкой года

09.04.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сезон мобильного проката велосипедов и самокатов открыли в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске начался сезон шеринга велосипедов и самокатов: как изменились тарифы и что стало новинкой года

Более 200 байков будут расставлять каждый день в разных точках города. Новинкой этого года стал электровелосипед, скорость которого для безопасности ограничена 25 километрами в час. Изменилась и тарификация: теперь поездка стоит 4 копейки за минуту, плюс 50 копеек за старт. Шеринг самоката обойдется почти в три раза дороже.

В Минске начался сезон шеринга велосипедов и самокатов: как изменились тарифы и что стало новинкой года

Александр Каледа, заместитель директора компании по прокату велосипедов:
В прошлом году наше приложение скачало более 240 тысяч человек, активных пользователей было под 200 тысяч. Хочу попросить всех пользователей: хоть мы велосипеды моем, протираем, обеззараживаем, все равно пользуйтесь индивидуальными средствами защиты и хотя бы пользуйтесь антисептиком после того, как попользовались нашим велосипедом.

В Минске начался сезон шеринга велосипедов и самокатов: как изменились тарифы и что стало новинкой года

Приложение для мобильного устройства также обновили: появилась возможность множественного бронирования и функция паузы поездки.

В Минске начался сезон шеринга велосипедов и самокатов: как изменились тарифы и что стало новинкой года

Люди в материале: Александр Каледа

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сезон мобильного проката велосипедов и самокатов открыли в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Более 200 байков будут...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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