Источник материала: Виртуальный Брест

Единым оператором по реализации защитных медицинских изделий будет "Белфармация", об этом сообщили в пресс-службе концерна "Беллегпром" в четверг.





"Правительство приняло решение определить единым оператором по реализации всего ассортимента защитных изделий РУП "Белфармация". Теперь поставки защитных масок в аптечную сеть всех форм собственности будет курировать единый оператор", – цитирует представителей концерна БелТА .

Отмечается, что такая мера принята для того, чтобы процессы поставок и отгрузок были прозрачными, а цены на маски не завышались. Вместе с тем маски для медработников отгружаются предприятием "Белмедтехника".

Первоочередная задача – обеспечить медиков

"Сегодня стоит задача обеспечить внутренний рынок страны в полном объеме: закрыть потребности как медицинского персонала в средствах защиты, так и граждан. Поэтому к производству защитных масок подключились десятки различных предприятий, на сегодня их уже более 50", – сообщили в "Беллегпроме" и добавили, что работой заняты почти 3,5 тысячи швей, которые трудятся в три смены.

При необходимости предприятия смогут нарастить мощности. По мнению представителей концерна, озвученные цифры не предельны: предложения по пошиву защитных масок поступают ежедневно.

"Первоочередная задача – обеспечить медицинскими масками персонал учреждений здравоохранения. К концу недели планируем выйти на цифру в один миллион масок, а к концу следующей – два миллиона", – сообщили в "Беллегпроме".

С начала февраля (тогда стали выпускать первые маски) их производство увеличилось втрое.