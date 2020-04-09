Онлайн-экскурсия по выставке Лазаря Хидекеля пройдет на VOKA

Во Всемирный день искусства, 15 апреля, на видеосервисе VOKA покажут онлайн-экскурсию по выставке Лазаря Хидекеля «Нас поймут через 100 лет». Познакомиться с творчеством выдающегося художника-авангардиста, первого в мире супрематического архитектора, на век опередившего время, одним из основателей творческого объединения УНОВИС все желающие смогут бесплатно из любой точки мира.

Экскурсия приурочена к закрытию выставки в Национальном художественном музее Беларуси. Эфир начнется в 19:00.

Экскурсия проводится в рамках проекта #UNOVIS100, который реализуется Центром белорусско-еврейского культурного наследия, Музеем истории Витебского народного художественного училища и компанией А1, под патронатом Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Беларуси. Первая в Беларуси персональная выставка Лазаря Хидекеля «Нас поймут через 100 лет» была открыта в день столетия творческого объединения УНОВИС, созданного по инициативе Казимира Малевича в Витебске.

Именно в Витебске родился Лазарь Хидекель, учился в Витебском народном художественном училище у Марка Шагала, Мстислава Добужинского, Лазаря Лисицкого, а затем и у Малевича. Уже в 16 лет он возглавил архитектурную мастерскую училища и именно архитектуре посвятил свою жизнь.

Онлайн-экскурсию проведет Екатерина Изофатова – одна из кураторов выставки, заведующая отделом современного белорусского искусства Национального художественного музея, кандидат искусствоведения. Она расскажет, в чем значение творчества Лазаря Хидекеля, в чем он опередил свое время и что такое супрематическая архитектура.

Специально для выставки в Минск из Нью-Йорка были доставлены около 100 оригинальных работ из личного архива семьи Лазаря Хидекеля: ранние супрематические композиции, эскизы космических жилищ, планы «Города-сада», «Аэрогорода», «Аквагорода», первый архитектурный экологический манифест «АЭРО», а также документы УНОВИСа. Онлайн-экскурсия позволит познакомиться с творчеством Лазаря Хидекеля всем, кто не успел посетить экспозицию в музее.

Экскурсия 15 апреля будет доступна в 19:00 в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv с любого устройства и в сети любого оператора Беларуси и других стран мира без авторизации. В рамках проекта #UNOVIS100 до конца года на сервисе также будет доступен бесплатный просмотр документального фильма Евгения Сетько «УНОВИС» об истории объединения.