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Много мяса и рыбы. В Каменной Горке открыли новый магазин
Источник материала: БДГ
В Минске на улице Брикета, 2 заработал супермаркет «Санта». Покупателям предложили богатый выбор мяса, рыбы и молочных продуктов, есть и популярная бакалея. И хотя об открытии магазина заранее не говорили, в первый час возникли очереди.
«Санта» открылась на месте бывшего магазина «Рублёвский» вблизи развязки с МКАД. Рядом находится небольшой жилой сектор, а через дорогу – густонаселенная Каменная Горка. Так как магазин примыкает к оживленной трассе, то и раньше был популярен среди автомобилистов.
Площадь торгового зала превышает 400 «квадратов». Для хранения продуктов завезли большие витрины и мощное оборудование. В интерьере преобладает декор «под дерево», а фасад покрыт панелями голубого цвета и белой вывеской.
В магазине представили расширенный ассортимент товаров – около 8000 наименований. На видном месте находится зона фруктов и овощей, где щедро разложены бананы, мандарины, апельсины и яблоки. Молочная витрина богата на сыры, йогурты и другие молочные продукты. Много здесь и бакалеи, в том числе круп, макарон, консервов, муки и подсолнечного масла.
Нашлось место и для мясного отдела, где можно найти вырезки, колбасы и прочие деликатесы. Предусмотрена и морская рыба, которой здесь десятки видов. Есть и привычный прилавок с хлебом и выпечкой.
«Каменная Горка получила совершенно новый магазин, обустроенный по современным стандартам. Фокус сделан на «вкусном выборе» – широком ассортименте свежих продуктов от разных производителей. Тем самым каждый может выбрать что-то для себя и своих близких. Нет нужды искать это в разных магазинах – всё собрано в одном месте», – поясняют в сети «Санта».
Супермаркет «Санта» на улице Брикета, 2 работает с 9 до 22 часов. Покупателей обслуживают четыре кассы.
Напомним, сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 150 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 7000 человек.
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В Минске на улице Брикета, 2 заработал супермаркет «Санта». Покупателям предложили богатый выбор мяса, рыбы и молочных продуктов, есть и популярная бакалея. И хотя...
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