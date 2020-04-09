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Улица Жуковского в Минске будет временно закрыта для транспорта
Источник материала: ОНТМинске будет временно закрыта для транспорта" class="one-news__figure-img">
Движение транспорта будет временно закрыто на улице Жуковского в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Закрывать движение транспорта здесь будут в связи с тем, что на улице укладывают асфальтобетонное покрытие. В ГАИ уточнили, что движение намерены ограничивать в несколько этапов: с 22.00 9 апреля до 6.00 10 апреля и с 22.00 10 апреля до 22.00 12 апреля.
Инспекторы советуют водителям учитывать эту информацию при планировании своих поездок.
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Движение транспорта будет временно закрыто на улице Жуковского в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Закрывать движение транспорта...
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