Улица Жуковского в Минске будет временно закрыта для транспорта

Источник материала: ОНТ

Минске будет временно закрыта для транспорта" class="one-news__figure-img">

Движение транспорта будет временно закрыто на улице Жуковского в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Закрывать движение транспорта здесь будут в связи с тем, что на улице укладывают асфальтобетонное покрытие. В ГАИ уточнили, что движение намерены ограничивать в несколько этапов: с 22.00 9 апреля до 6.00 10 апреля и с 22.00 10 апреля до 22.00 12 апреля.

Инспекторы советуют водителям учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

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