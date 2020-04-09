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Ёлочка, лавочка и музыка на параде: Эудард Ханок рассказал, какие символы у него есть в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. То ли еще будет, написал в свое время Эдуард Ханок, чьи школьные годы прошли в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совсем скоро на аллее появится скамейка с именем народного артиста Беларуси и легендарной строчкой из песни.
Эдуард Ханок, народный артист Беларуси:
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Новости Беларуси. То ли еще будет, написал в свое время Эдуард Ханок, чьи школьные годы прошли в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Городском...
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