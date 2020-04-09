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Недвижимость Назарбаевых в Лондоне: первая семья Казахстана отбилась от ареста в суде

09.04.2020 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Английский суд признал необоснованными претензии британских правоохранительных органов к шикарной лондонской недвижимости дочери и внука казахского лидера Нурсултана Назарбаева. Два дома и квартира общей стоимостью более 100 млн долларов были арестованы в прошлом году как «необоснованное богатство».

Дочь Назарбаева Дарига, спикер сената Казахстана, и ее старший сын Нурали Алиев с женой Аидой убедили судью, что недвижимость куплена на их собственные деньги. Судья отменила арест, поскольку поводом для него было подозрение в том, что дома куплены на преступные доходы бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева, пишет ВВС.

Некогда влиятельный, а ныне покойный бывший зять Назарбаева попал в опалу в начале нулевых, покинул страну, был заочно осужден, арестован в Австрии и в итоге найден мертвым в тюремной камере в 2015 году. С дочерью Назарбаева он был разведен в 2007 году.

Дочь и внук Назарбаева остались довольны вердиктом. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) на этом останавливаться не намерено и обещает оспорить его в суде более высокой инстанции.

«NCA намеренно проигнорировало информацию, которую я им добровольно предоставил, и продолжило необоснованную и злонамеренную тяжбу, бросалось шокирующими ложными домыслами в адрес меня, моей семьи и моей страны», — отреагировал на вердикт судьи Нурали Алиев.


Представитель Дариги Назарбаевой добавил, что «решение полностью снимает с нее подозрения»:

«Обескураживает и расстраивает сам факт того, что ей пришлось участвовать в этом процессе, отбиваться от драконовских мер и защищать свое честное имя».

Конфискация «необоснованного богатства»
Охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, еще один дом в том же престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси были арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной прошлого года.

Арест был одним из первых актов новой кампании, направленной на борьбу с отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в Британии. Ее инструмент — ордер, позволяющий конфисковать имущество, если владелец не докажет, что оно нажито честно.

Первый такой ордер был выписан еще в 2018 году жене госбанкира из Азербайджана, осужденного на родине за хищения. Замира Хаджиева тоже судилась, но проиграла. Дело Назарбаевой-Алиева дошло до суда вторым.

Правоохранительные органы сдаваться не спешат.

«Мы не согласны с отменой ордеров на арест этой недвижимости и подадим апелляцию, — сказал один из руководителей NCA Грэм Биггар. — Мы очень цепкие и упорные. Мы всегда предупреждали, что задействуем все данные нам законом инструменты борьбы с сомнительными капиталами, и мы продолжим делать это».

Новые предписания (Unexplained Wealth Orders) можно выписывать только с санкции Высокого суда и лишь двум категориям людей: политически заметным фигурам из-за пределов Европы и любым подозреваемым в тяжких преступлениях, без оглядки на гражданство.

Если они не смогут доказать законное происхождение средств, правоохранительные органы еще раз пойдут в суд — на этот раз с ходатайством о конфискации и продаже имущества с молотка. Средства пойдут в британскую казну.

При любом исходе виновных не будет. Новый ордер — инструмент предварительного дознания, в гражданских делах о «необоснованном богатстве» никаких претензий владельцам недвижимости не предъявляется, их виновность или невиновность не является предметом спора.

Этот вопрос вообще не рассматривается, поскольку уголовное преследование требует значительно более серьезной доказательной базы и зачастую предполагает интерпретацию законов других стран, что не входит в компетенцию английского суда.
 
 
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Английский суд признал необоснованными претензии британских правоохранительных органов к шикарной лондонской недвижимости дочери и внука казахского лидера...
 
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