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Абоненты МТС могут бесплатно звонить на инфолинию в поддержку пожилых людей

09.04.2020 18:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Абоненты МТС могут бесплатно звонить на инфолинию Белорусского Красного Креста «201» в поддержку пожилых людей. Об этом сообщили в самой компании.


Фото: Reuters

Абоненты оператора могут бесплатно звонить на информационную линию 201 для поддержки пожилых людей. Таким образом телеком-оператор присоединился к социальному проекту «Добрый телефон», организованному Белорусским Обществом Красного Креста и платформой «Имена».

Единый короткий номер 201 работает с 30 марта. На информационной линии посменно дежурят волонтеры, отобранные и обученные при участии экспертов Белорусского Красного Креста. Они объяснят, как соблюдать меры безопасности, почему необходимо отказаться от посещения многолюдных мест и ограничить внешние контакты, куда обратиться, если нужно помочь с покупкой продуктов и предметов первой необходимости, в том числе медикаментов.

Обратиться на информационную линию можно в будние дни — с 9 до 18 часов. Звонки на многоканальный номер 201 бесплатны для абонентов МТС до конца года.

 
 
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Таким образом телеком-оператор присоединился к социальному проекту «Добрый телефон», организованному Белорусским Обществом Красного Креста и платформой...
 
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Полымя
Единство
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