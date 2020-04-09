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В Толочинском районе МАЗ после столкновения с фурой вылетел в кювет и перевернулся
Источник материала: Tut.by
Один из водителей получил травмы при столкновении грузовиков в Толочинском районе,
Авария произошла 9 апреля, около 15.30, вблизи деревни Рыжичи. Установлено, что водитель фуры DAF при опережении не учел габариты своего автомобиля, из-за чего столкнулся с МАЗом. От удара последний вылетел в кювет и перевернулся.
В результате ДТП 37-летний водитель МАЗа получил телесные повреждения и был госпитализирован.
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Авария произошла 9 апреля, около 15.30, вблизи деревни Рыжичи.
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