В Толочинском районе МАЗ после столкновения с фурой вылетел в кювет и перевернулся

Источник материала: Tut.by

Один из водителей получил травмы при столкновении грузовиков в Толочинском районе, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 9 апреля, около 15.30, вблизи деревни Рыжичи. Установлено, что водитель фуры DAF при опережении не учел габариты своего автомобиля, из-за чего столкнулся с МАЗом. От удара последний вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП 37-летний водитель МАЗа получил телесные повреждения и был госпитализирован.