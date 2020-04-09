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В Толочинском районе МАЗ после столкновения с фурой вылетел в кювет и перевернулся

09.04.2020 19:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из водителей получил травмы при столкновении грузовиков в Толочинском районе, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 9 апреля, около 15.30, вблизи деревни Рыжичи. Установлено, что водитель фуры DAF при опережении не учел габариты своего автомобиля, из-за чего столкнулся с МАЗом. От удара последний вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП 37-летний водитель МАЗа получил телесные повреждения и был госпитализирован.

 
 
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Авария произошла 9 апреля, около 15.30, вблизи деревни Рыжичи.
 
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