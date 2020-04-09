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Басков заменил Шуневича в совете директоров КХЛ
Источник материала: Tut.by
КХЛ сообщила о том, что состоялось заочное голосование, на котором решили досрочно прекратить полномочия совета директоров и избрать новый состав,
В новый состав вошел генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков. Напомним, что ранее в состав директоров КХЛ входил Игорь Шуневич. При этом Шуневич остается председателем Наблюдательного совета «Динамо».
В новый состав совета директоров КХЛ вошли:
1. Тимченко Геннадий Николаевич – председатель совета директоров, председатель совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА».
2. Морозов Алексей Алексеевич – председатель правления – президент КХЛ.
3. Каменский Валерий Викторович – вице-президент по развитию КХЛ, советник генерального менеджера АНО «Народная Команда – Хоккейный Клуб «Спартак».
4. Анисимов Алексей Владимирович – главный арбитр КХЛ.
5. Басков Дмитрий Юрьевич – генеральный директор минского «Динамо», заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси.
6. Батехин Сергей Леонидович – старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель».
7. Есмантович Игорь Вячеславович – президент ПХК ЦСКА.
8. Жамнов Алексей Юрьевич – первый вице-президент – генеральный менеджер АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак».
9. Король Борис Михайлович – вице-президент ПАО «Транснефть».
10. Крылов Александр Владимирович – председатель совета директоров ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», директор по региональным продажам ПАО «Газпром нефть».
11. Курбатов Дмитрий Анатольевич – исполнительный директор Федерации хоккея России.
12. Курри Яри – президент ХК «Йокерит».
13. Ласьков Сергей Алексеевич – первый вице-президент – директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург».
14. Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, председатель Совета директоров АО «ТАНЕКО»,президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс».
15. Медведев Александр Иванович – генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт».
16. Прохоров Виталий Владимирович – вице-президент ООО «КХЛ» по хоккейной вертикали.
17. Рашников Виктор Филиппович – председатель Совета директоров ПАО «ММК», Президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург».
18. Ротенберг Аркадий Романович – председатель правления Федерации хоккея России.
19. Ротенберг Роман Борисович – первый вице-президент ФХР, заместитель председателя совета директоров, вице-президент ООО «Хоккейный клуб СКА».
20. Савицкис Юрис Янович – президент OOO «Итера Латвия», председатель совета АО «Динамо Рига».
21. Фастовский Кирилл Валерьевич – член правления ООО «КХЛ», генеральный менеджер Ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь».
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КХЛ сообщила о том, что состоялось заочное голосование.
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