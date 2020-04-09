Басков заменил Шуневича в совете директоров КХЛ

Источник материала: Tut.by

КХЛ сообщила о том, что состоялось заочное голосование, на котором решили досрочно прекратить полномочия совета директоров и избрать новый состав, пишет tribuna.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В новый состав вошел генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков. Напомним, что ранее в состав директоров КХЛ входил Игорь Шуневич. При этом Шуневич остается председателем Наблюдательного совета «Динамо».

В новый состав совета директоров КХЛ вошли:

1. Тимченко Геннадий Николаевич – председатель совета директоров, председатель совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА».

2. Морозов Алексей Алексеевич – председатель правления – президент КХЛ.

3. Каменский Валерий Викторович – вице-президент по развитию КХЛ, советник генерального менеджера АНО «Народная Команда – Хоккейный Клуб «Спартак».

4. Анисимов Алексей Владимирович – главный арбитр КХЛ.

5. Басков Дмитрий Юрьевич – генеральный директор минского «Динамо», заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси.

6. Батехин Сергей Леонидович – старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель».

7. Есмантович Игорь Вячеславович – президент ПХК ЦСКА.

8. Жамнов Алексей Юрьевич – первый вице-президент – генеральный менеджер АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак».

9. Король Борис Михайлович – вице-президент ПАО «Транснефть».

10. Крылов Александр Владимирович – председатель совета директоров ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», директор по региональным продажам ПАО «Газпром нефть».

11. Курбатов Дмитрий Анатольевич – исполнительный директор Федерации хоккея России.

12. Курри Яри – президент ХК «Йокерит».

13. Ласьков Сергей Алексеевич – первый вице-президент – директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург».

14. Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, председатель Совета директоров АО «ТАНЕКО»,президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс».

15. Медведев Александр Иванович – генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт».

16. Прохоров Виталий Владимирович – вице-президент ООО «КХЛ» по хоккейной вертикали.

17. Рашников Виктор Филиппович – председатель Совета директоров ПАО «ММК», Президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург».

18. Ротенберг Аркадий Романович – председатель правления Федерации хоккея России.

19. Ротенберг Роман Борисович – первый вице-президент ФХР, заместитель председателя совета директоров, вице-президент ООО «Хоккейный клуб СКА».

20. Савицкис Юрис Янович – президент OOO «Итера Латвия», председатель совета АО «Динамо Рига».

21. Фастовский Кирилл Валерьевич – член правления ООО «КХЛ», генеральный менеджер Ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь».