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Национальная система медиаизмерений появится в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Предпочтения телезрителей и радиослушателей будут изучать в Беларуси. В стране создают систему медиаизмерений. Такой указ в четверг, 9 апреля, подписал Президент Александр Лукашенко. Об этом
Документ предусматривает, что в республике будет проводиться систематический сбор, анализ, хранение и распространение данны о зрительских и слушательских предпочтениях аудитории телевизионных и радиовещательных СМИ.
Также в указе содержатся основные принципы государственного регулирования и работы системы медиаизмерений. Ожидается, что проводить сбор, анализ и распространение результатов будет единый национальный медиаизмеритель.
Специально уполномоченный государственный орган в сфере медиаизмерений – Министерство информации. Именно оно выберет медиаизмерителя, установит требования к нему, основания и порядок прекращения его полномочий.
Благодаря указу в Беларуси будет создана национальная система медиаизмерений, соответствующая мировым стандартам. Ожидается, что это будет содействовать развитию рынка рекламы в стране.
Фото: pixabay
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Предпочтения телезрителей и радиослушателей будут изучать в Беларуси. В стране создают систему медиаизмерений. Такой указ в четверг, 9 апреля, подписал Президент...
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