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Национальная система медиаизмерений появится в Беларуси

09.04.2020 19:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Национальная система медиаизмерений появится в Беларуси

Предпочтения телезрителей и радиослушателей будут изучать в Беларуси. В стране создают систему медиаизмерений. Такой указ в четверг, 9 апреля, подписал Президент Александр Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ предусматривает, что в республике будет проводиться систематический сбор, анализ, хранение и распространение данны о зрительских и слушательских предпочтениях аудитории телевизионных и радиовещательных СМИ.

Также в указе содержатся основные принципы государственного регулирования и работы системы медиаизмерений. Ожидается, что проводить сбор, анализ и распространение результатов будет единый национальный медиаизмеритель.

Специально уполномоченный государственный орган в сфере медиаизмерений – Министерство информации. Именно оно выберет медиаизмерителя, установит требования к нему, основания и порядок прекращения его полномочий.

Благодаря указу в Беларуси будет создана национальная система медиаизмерений, соответствующая мировым стандартам. Ожидается, что это будет содействовать развитию рынка рекламы в стране.

Фото: pixabay

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Предпочтения телезрителей и радиослушателей будут изучать в Беларуси. В стране создают систему медиаизмерений. Такой указ в четверг, 9 апреля, подписал Президент...
 
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