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Эксперты Нацбанка прогнозируют рост неравенства в Беларуси

09.04.2020 20:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Зампред Национального банка Дмитрий Калечиц и его коллеги критикуют «уравниловку» в Беларуси и выступают за увеличение разницы в оплате труда.

Эксперты банковского регулятора во главе с зампредом правления Дмитрием Калечицем опубликовали доклад в мартовском выпуске «Банковского вестника». Авторы ожидают роста безработицы и неравенства в будущем и предлагают меры для подготовки к такому сценарию.

Исследователи обращают внимание на низкую эффективность сектора государственных предприятий, где трудится около половины занятых. Но долго так продолжаться не может. «Реформирование или повышение эффективности государственных предприятий неизбежно, а значит, риски увеличения безработицы и неравенства только усилятся», - говорится в докладе.

О справедливости

Хорошо это или плохо? Специалисты банковского регулятора приходят к выводу, что существует определенная степень «справедливого неравенства». «Некоторая степень неравенства, так называемое справедливое неравенство, является необходимым результатом вознаграждения за таланты, прикладываемые усилия, инновации и принятие рисков», - пишут авторы.

Отклонения от «золотой середины» в сторону уменьшения либо увеличения неравенства приводят к неэффективности экономики. Если неравенство слишком высоко и не все группы населения получают справедливые выгоды от экономического роста, то такой рост не будет устойчивым.

Другая крайность – это как раз пример Беларуси. В нашей стране неравенство является низким по мировым и региональным меркам, несмотря на некоторый его рост в последние десять лет. При международных сопоставлениях с группой развивающихся стран по доходам выше среднего мы на первом месте с точки зрения равенства доходов.

«”Уравниловка”, или “принудительное” равенство, характерное для экономических отношений в Беларуси, в которой превалирующий, но неэффективный сектор государственных предприятий влияет на политические решения на системной основе, точно также несправедливо», - уверены авторы статьи.

Среди прочего, «несправедливое равенство» поддерживает отсутствие надежной системы социального страхования, из-за которой люди боятся потерять работу и соглашаются на низкую зарплату.

«Уравниловку» пора прекращать

В Беларуси неравенство настолько низкое, что «фактически Беларусь может позволить себе несколько увеличить уровень неравенства с тем, чтобы стимулировать экономический рост», - пишут представители Нацбанка.

Исследователи выступили за «диверсификацию» оплаты труда работников, в зависимости от результатов труда, уровня образования, приносимой пользы, рисков, обладания высокотехнологичными и современными навыками и знаниями. Иначе подрываются стимулы к развитию более продуктивных навыков и знаний.

«Человеку проще оставаться на том уровне, который он считает приемлемым для себя по причине установленных рамок», - объясняют эксперты.

Однако стимулирующие выплаты руководителям и сотрудникам не должны носить искажающий характер. Например, несправедливо платить бонус директору авиакомпании, показавшей прибыль только потому, что упали цены на авиатопливо, подчеркнули авторы.

 
 
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Зампред Национального банка Дмитрий Калечиц и его коллеги критикуют «уравниловку» в Беларуси и выступают за увеличение разницы в оплате труда.
 
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