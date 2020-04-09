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Закрыли одно из лучших кафе города - Амстердам. Но есть хорошая новость

09.04.2020 20:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 7 апреля 2020 года по "техническим причинам" закрыто кафе Амстердам. Но какие уж там технические причины, не секрет, что общепит страдает в условиях мировой пандемии, даже у нас, в относительно спокойной обстановке, люди не идут кушать никуда, кроме дома.

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Хорошая новость - вы можете заказать пиццу с доставкой, об этом рассказывают по громкоговорителям в самой Короне.

Закрыли одно из лучших кафе города - Амстердам. Но есть хорошая новость

Кстати, ПитСтоп с другой стороны пока работает, мы заглянули туда - почти пусто, людей очень мало, но хоть несколько человек есть, и то хорошо.

Закрыли одно из лучших кафе города - Амстердам. Но есть хорошая новость

Между тем, не только Амстердам пострадал - многие кафе и рестораны Бреста или закрыты, или переходят на "удалёнку".

Закрыли одно из лучших кафе города - Амстердам. Но есть хорошая новость

Сложные времена для бизнеса настали.

Закрыли одно из лучших кафе города - Амстердам. Но есть хорошая новость

Закрыли одно из лучших кафе города - Амстердам. Но есть хорошая новость

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Теги: Новости, Брест
 
 
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  С 7 апреля 2020 года по "техническим причинам" закрыто кафе Амстердам. Но какие уж там технические причины, не секрет, что общепит страдает в условиях мировой...
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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