Закрыли одно из лучших кафе города - Амстердам. Но есть хорошая новость

Источник материала: Виртуальный Брест

С 7 апреля 2020 года по "техническим причинам" закрыто кафе Амстердам . Но какие уж там технические причины, не секрет, что общепит страдает в условиях мировой пандемии, даже у нас, в относительно спокойной обстановке, люди не идут кушать никуда, кроме дома.

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Хорошая новость - вы можете заказать пиццу с доставкой, об этом рассказывают по громкоговорителям в самой Короне.





Кстати, ПитСтоп с другой стороны пока работает, мы заглянули туда - почти пусто, людей очень мало, но хоть несколько человек есть, и то хорошо.





Между тем, не только Амстердам пострадал - многие кафе и рестораны Бреста или закрыты, или переходят на "удалёнку".





Сложные времена для бизнеса настали.



