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Клиентов и выручки нет. Помогут ли турбизнесу Беларуси в условиях COVID-19?

09.04.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси подготовлены предложения по поддержке турбизнеса в условиях COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 9 апреля заявили в Министерстве спорта и туризма.

Клиентов и выручки нет. Помогут ли турбизнесу Беларуси в условиях COVID-19?

Туроператоры рассчитывают на ослабление финансовой нагрузки. С середины марта клиентов нет, соответственно, выручки тоже, и деятельность многих компаний просто заморожена. Долг перед клиентами – 400 миллионов рублей – это бронь 300 тысяч белорусов. В большинстве случаев туристы оплатили до 30 % от суммы. Турбизнес готов организовать поездки после того, как ситуация улучшится. Клиенты могут перенести даты путешествий.

Клиентов и выручки нет. Помогут ли турбизнесу Беларуси в условиях COVID-19?

Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Эти меры касаются как финансовых, так и нефинансовых вопросов. Это и арендная плата, и чтобы деньги возвращались до 31 декабря 2020 года нашим потребителям, это и гостиничное снижение процентной оплаты. Вот в таком направлении эти меры были подготовлены и предоставлены.

Клиентов и выручки нет. Помогут ли турбизнесу Беларуси в условиях COVID-19?

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туриндустрии:
Одна из главнейших задач, которая стоит уже около месяца чень жаль, что не получается быстро на нее переключиться, а очень бы хотелось), это переориентация на внутренний рынок. Для Беларуси это хороший шанс, ведь большинство минчан были далеко не в каждом областном центре, не говоря уже о том, что жители восточных регионов не часто бывали в западных, южных, северных и наоборот.

Клиентов и выручки нет. Помогут ли турбизнесу Беларуси в условиях COVID-19?

В союзе туриндустрии уверены, что в будущем у белорусов спадет интерес к экзотике. Агротуризм – один из самых привлекательных вариантов отдыха в нашей стране. Сегодня в Беларуси более 2 000 агроусадеб. Эта сфера туризма становится все более востребованной.

Клиентов и выручки нет. Помогут ли турбизнесу Беларуси в условиях COVID-19?

Люди в материале: Ирина Воронович, Филипп Гулый

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси подготовлены предложения по поддержке турбизнеса в условиях COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 9 апреля...
 
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