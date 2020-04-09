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Клиентов и выручки нет. Помогут ли турбизнесу Беларуси в условиях COVID-19?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси подготовлены предложения по поддержке турбизнеса в условиях COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 9 апреля заявили в Министерстве спорта и туризма.
Туроператоры рассчитывают на ослабление финансовой нагрузки. С середины марта клиентов нет, соответственно, выручки тоже, и деятельность многих компаний просто заморожена. Долг перед клиентами – 400 миллионов рублей – это бронь 300 тысяч белорусов. В большинстве случаев туристы оплатили до 30 % от суммы. Турбизнес готов организовать поездки после того, как ситуация улучшится. Клиенты могут перенести даты путешествий.
Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туриндустрии:
В союзе туриндустрии уверены, что в будущем у белорусов спадет интерес к экзотике. Агротуризм – один из самых привлекательных вариантов отдыха в нашей стране. Сегодня в Беларуси более 2 000 агроусадеб. Эта сфера туризма становится все более востребованной.
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Новости Беларуси. В Беларуси подготовлены предложения по поддержке турбизнеса в условиях COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 9 апреля...
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