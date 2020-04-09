«Чтобы не было пересаживаний». Лукашенко вводит учет провинившихся руководителей

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«В целях безусловного выполнения требований главы государства о недопущении случаев „пересаживания“ руководителей, освобожденных от должностей по дискредитирующим обстоятельствам, предусматривается осуществление мониторинга трудоустройства таких лиц в течение пяти лет после увольнения», — сказано в сообщении пресс-службы.





Стоит сказать, что Александр Лукашенко периодически требует не допускать перехода руководителей с одной ответственной должности на другую в случае их неудовлетворительной работы на прежнем месте.





«Не справился, значит, надо идти работать по специальности. Это должно касаться всех. Мы должны четко и однозначно в этом плане определиться навсегда», — говорил Лукашенко.





Впрочем, нередко в новостных лентах можно встретить сообщения о «пересаживании из кресла в кресло» скомпрометировавших себя чиновников или директоров предприятий. Причем иногда такие кадровые перестановки производит сам президент.