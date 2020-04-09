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«Чтобы не было пересаживаний». Лукашенко вводит учет провинившихся руководителей

09.04.2020 20:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко 9 апреля подписал декрет № 1, которым внесены изменения в действующие декреты президента по вопросам трудовых отношений. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Текст документа пока не обнародован, пишет TUT.BY

«В целях безусловного выполнения требований главы государства о недопущении случаев „пересаживания“ руководителей, освобожденных от должностей по дискредитирующим обстоятельствам, предусматривается осуществление мониторинга трудоустройства таких лиц в течение пяти лет после увольнения», — сказано в сообщении пресс-службы.

Стоит сказать, что Александр Лукашенко периодически требует не допускать перехода руководителей с одной ответственной должности на другую в случае их неудовлетворительной работы на прежнем месте.

«Не справился, значит, надо идти работать по специальности. Это должно касаться всех. Мы должны четко и однозначно в этом плане определиться навсегда», — говорил Лукашенко.

Впрочем, нередко в новостных лентах можно встретить сообщения о «пересаживании из кресла в кресло» скомпрометировавших себя чиновников или директоров предприятий. Причем иногда такие кадровые перестановки производит сам президент.
 
 
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Александр Лукашенко 9 апреля подписал декрет № 1, которым внесены изменения в действующие декреты президента по вопросам трудовых отношений. Об этом сообщает...
 
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