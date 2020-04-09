Источник материала: Виртуальный Брест

С начала 2020 года специалистами городского ЖКХ высажено около 14 тысяч деревьев. В том, что наш родной город заметно преображается большая заслуга не только коммунальников, но и брестчан с активной жизненной позицией.

Бресте" alt="Посадил дерево – помоги ему вырасти. Как проходит акция «Полей дерево» в Ленинском районе г. Бресте" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/04/1586454254695979.jpg">



Сделать вклад в зеленое будущее нашей планеты мы можем уже сегодня, поливая молодые деревца.





Под одноименным названием «Полей дерево» проходит в Бресте экологическая акция, в которой активное участие принимают трудовые коллективы предприятий, организаций, учреждений образования. Детские сады №№ 20, 27 организовали полив деревьев и уборку территории.







В рамках акции «Неделя леса-2020» сотрудники центра стандартизации, метрологии и сертификации оказали помощь Брестскому лесхозу в посадке саженцев клена, сосны, ели.





Пройдет время, дети вырастут, а вместе с ними саженцы превратятся в красивые деревья. Когда любишь и уважаешь природу – тогда и результат налицо!















