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Посадил дерево – помоги ему вырасти. Как проходит акция «Полей дерево» в Ленинском районе г. Бресте

09.04.2020 20:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С начала 2020 года специалистами городского ЖКХ высажено около 14 тысяч деревьев. В том, что наш родной город заметно преображается большая заслуга не только коммунальников, но и брестчан с активной жизненной позицией.

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Сделать вклад в зеленое будущее нашей планеты мы можем уже сегодня, поливая молодые деревца.

Посадил дерево – помоги ему вырасти. Как проходит акция «Полей дерево» в Ленинском районе г. Бресте

Под одноименным названием «Полей дерево» проходит в Бресте экологическая акция, в которой активное участие принимают трудовые коллективы предприятий, организаций, учреждений образования. Детские сады №№ 20, 27 организовали полив деревьев и уборку территории.

Посадил дерево – помоги ему вырасти. Как проходит акция «Полей дерево» в Ленинском районе г. Бресте
 Посадил дерево – помоги ему вырасти. Как проходит акция «Полей дерево» в Ленинском районе г. Бресте

В рамках акции «Неделя леса-2020» сотрудники центра стандартизации, метрологии и сертификации оказали помощь Брестскому лесхозу в посадке саженцев клена, сосны, ели.

Посадил дерево – помоги ему вырасти. Как проходит акция «Полей дерево» в Ленинском районе г. Бресте

Пройдет время, дети вырастут, а вместе с ними саженцы превратятся в красивые деревья. Когда любишь и уважаешь природу – тогда и результат налицо!

Посадил дерево – помоги ему вырасти. Как проходит акция «Полей дерево» в Ленинском районе г. Бресте

Посадил дерево – помоги ему вырасти. Как проходит акция «Полей дерево» в Ленинском районе г. Бресте

Посадил дерево – помоги ему вырасти. Как проходит акция «Полей дерево» в Ленинском районе г. Бресте

Посадил дерево – помоги ему вырасти. Как проходит акция «Полей дерево» в Ленинском районе г. Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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  С начала 2020 года специалистами городского ЖКХ высажено около 14 тысяч деревьев. В том, что наш родной город заметно преображается большая заслуга не только...
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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