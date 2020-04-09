Чтобы не допустить «пересаживания»: трудоустройство дискредитировавших себя руководителей будут отслеживать в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 9 апреля, подписал Декрет № 1 для приведения ряда уже действующих декретов Главы государства в соответствие с новациями закона по вопросам совершенствования трудовых отношений от 18 июля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Президента.

Те декреты, что приняты ранее, откорректированы с учетом изменений, который этот закон внес в Трудовой кодекс, в том числе в связи с включением в него положений о применении контрактной формы найма.

Также сообщается, что в Беларуси будут следить за тем, куда устраиваются уволенные руководители, лишившиеся своих должностей дискредитирующим обстоятельствам. За их трудоустройством будут наблюдать в течение пяти лет после увольнения.

В пресс-службе уточнили, что это сделано с целью безусловного выполнения требований Президента о недопущении случаев «пересаживания» таких руководителей с одной ответственной должности на другую, если на предыдущем месте работы их уличили в недобросовестности.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram