﻿ Чтобы не допустить «пересаживания»: трудоустройство дискредитировавших себя руководителей будут отслеживать в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чтобы не допустить «пересаживания»: трудоустройство дискредитировавших себя руководителей будут отслеживать в Беларуси

09.04.2020 20:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Чтобы не допустить «пересаживания»: трудоустройство дискредитировавших себя руководителей будут отслеживать в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 9 апреля, подписал Декрет № 1 для приведения ряда уже действующих декретов Главы государства в соответствие с новациями закона по вопросам совершенствования трудовых отношений от 18 июля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Президента.

Те декреты, что приняты ранее, откорректированы с учетом изменений, который этот закон внес в Трудовой кодекс, в том числе в связи с включением в него положений о применении контрактной формы найма.

Также сообщается, что в Беларуси будут следить за тем, куда устраиваются уволенные руководители, лишившиеся своих должностей дискредитирующим обстоятельствам. За их трудоустройством будут наблюдать в течение пяти лет после увольнения.

В пресс-службе уточнили, что это сделано с целью безусловного выполнения требований Президента о недопущении случаев «пересаживания» таких руководителей с одной ответственной должности на другую, если на предыдущем месте работы их уличили в недобросовестности.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 9 апреля, подписал Декрет № 1 для приведения ряда уже действующих декретов Главы государства в соответствие с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Диваны «Честер» в приемной Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика