Диваны «Честер» в приемной Лукашенко

Недавно мы уже обращали внимание на «золотые» люстры в одном из залов, входные двери приемную – в стиле барокко. На этот раз Telegram-канал «Пул первого» опубликовал фото с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко, который 8 апреля пришел в кабинет к главе Беларуси с докладом.













Как видим, в президентской приемной, где, кстати, присутствует секретарь модельной внешности, стоят коричневые диваны «Честер» – это классика английского стиля.





«Цена вопроса» – под большим вопросом. Все зависит от производства: возможно, их относительно бюджетно изготовил белорусский производитель, возможно – куплены у зарубежной фабрики среднего ценового диапазона (итальянский диван «Честер» можно купить в Беларуси за 2-3 тысячи евро), либо же – у бренда класса «люкс».