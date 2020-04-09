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Диваны «Честер» в приемной Лукашенко

09.04.2020 21:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По кусочкам удается воссоздать особенности интерьеров Дворца независимости, где работает Александр Лукашенко.

Недавно мы уже обращали внимание на «золотые» люстры в одном из залов, входные двери приемную – в стиле барокко. На этот раз Telegram-канал «Пул первого» опубликовал фото с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко, который 8 апреля пришел в кабинет к главе Беларуси с докладом.



Как видим, в президентской приемной, где, кстати, присутствует секретарь модельной внешности,  стоят коричневые диваны «Честер» – это классика английского стиля. 

«Цена вопроса» – под большим вопросом. Все зависит от производства: возможно, их относительно бюджетно изготовил белорусский производитель, возможно – куплены у зарубежной фабрики среднего ценового диапазона (итальянский диван «Честер» можно купить в Беларуси за 2-3 тысячи евро), либо же – у бренда класса «люкс».
 
 
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По кусочкам удается воссоздать особенности интерьеров Дворца независимости, где работает Александр Лукашенко.
 
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