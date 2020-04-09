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Остаться на плаву: в Беларуси подготовили предложения по поддержке турбизнеса

09.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выручки нет, а убытки продолжают расти. Министерство спорта и туризма Беларуси предложило идеи по поддержке индустрии. Комплекс мер – на рассмотрении правительства, передает телеканал «МИР 24».

Среди предложенных мер – в том числе, увеличение срока возврата денег за туры. В то же время туристов призывают по возможности не отменять, а переносить поездки. Также, по мнению экспертов, белорусские фирмы должны оперативно переориентироваться на внутренний туризм.

«Внутренний и межрегиональный туризм, за ним настоящее и будущее. Сейчас есть время на раскачку – максимум апрель – для того, чтобы вывести это онлайн, привести с дистрибуцией образовательные программы. А в мае уже нужно готовиться к полноценным онлайн-выставкам. Так как реальный спрос на внутренний продукт будет где-то с начала июня», – сказал председатель правления Республиканского союза туриндустрии Беларуси Филипп Гулый.

Услугами раннего бронирования воспользовались около 300 тысяч белорусов. Сумма задолженности турфирм перед клиентами составляет более 150 миллионов долларов.



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Среди предложенных мер - в том числе, увеличение срока возврата денег за туры. При этом туристов призывают по возможности не отменять, а переносить поездки.
 
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