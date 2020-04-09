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Остаться на плаву: в Беларуси подготовили предложения по поддержке турбизнеса
09.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выручки нет, а убытки продолжают расти. Министерство спорта и туризма Беларуси предложило идеи по поддержке индустрии. Комплекс мер – на рассмотрении правительства, передает телеканал «МИР 24».
Услугами раннего бронирования воспользовались около 300 тысяч белорусов. Сумма задолженности турфирм перед клиентами составляет более 150 миллионов долларов.
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Среди предложенных мер - в том числе, увеличение срока возврата денег за туры. При этом туристов призывают по возможности не отменять, а переносить поездки.
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