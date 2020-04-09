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No Juve, no Barca. В Мозырь позвали Роналдо и Месси. Посмотрите, как
Источник материала: Партизан
Креативный баннер принесли на сектор фанаты красно-черных.
Плакат с обращением к Роналдо и Месси фанаты «Славии» принесли на матч своей команды против БАТЭ. Противостояние двух команд в рамках полуфинала Кубка Беларуси 8 апреля завершилось победой мозырян со счетом 1:0, пишут
Фото: vk.com/slaviya_mozyr
Напомним, Беларусь — единственная страна в Европе, которая не остановила футбольные матчи во время пандемии.
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Креативный баннер принесли на сектор фанаты красно-черных.
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