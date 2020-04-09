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No Juve, no Barca. В Мозырь позвали Роналдо и Месси. Посмотрите, как

10.04.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Креативный баннер принесли на сектор фанаты красно-черных.

Плакат с обращением к Роналдо и Месси фанаты «Славии» принесли на матч своей команды против БАТЭ. Противостояние двух команд в рамках полуфинала Кубка Беларуси 8 апреля завершилось победой мозырян со счетом 1:0, пишут "Сильные новости".


Фото: vk.com/slaviya_mozyr

Напомним, Беларусь — единственная страна в Европе, которая не остановила футбольные матчи во время пандемии.
 
 
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Креативный баннер принесли на сектор фанаты красно-черных.
 
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