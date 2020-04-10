Британская пара построила маленькую картинную галерею для своих мышей

Источник материала: ОНТ

Супруги из Лондона (Англия) Филипп и Марианна построили маленькую картинную галерею для своих мышей Тирамису и Пандоры. Британцы назвали результат «музеем песчанок», а все картины нарисовали, заменив изображения людей на мышей. Подробности сообщает Bored Panda.

Филипп и Марианна продумали музей до малейших деталей. Картины снабжены QR-кодами, также маленькие посетители получили тумбу, с которой можно любоваться произведениями искусства. На боковой стене «музея песчанок» есть аудиогид.





Супруги нарисовали маленькие копии известнейших в мире полотен: «Крика» Эдварда Мунка, «Моны Лизы» Леонардо да Винчи, «Поцелуя» Густава Климта, «Девушки с жемчужной сережкой» Яна Вермеера.

















Судя по опубликованному видео, мыши Тирамису и Пандора проигнорировали музейную табличку «не жевать».



Фото: Bored Panda

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