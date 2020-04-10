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Малкин оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки
Источник материала: ОНТ
Российский нападающий клуба NHL «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин считает, что его соотечественник, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки. Об этом Малкин
Евгений отметил, что Александр обладает феноменальным здоровьем, за счет чего пропустил очень мало игр. «У него все есть, чтобы побить рекорд Гретцки», – заключил Малкин
У 34-летнего Овечкина на счету 706 голов в NHL. Рекорд принадлежит легендарному канадцу Уэйну Гретцки – 894 заброшенные шайбы.
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Российский нападающий клуба NHL «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин считает, что его соотечественник, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может...
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