Малкин оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Источник материала: ОНТ

Российский нападающий клуба NHL «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин считает, что его соотечественник, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки. Об этом Малкин рассказал в интервью Тине Канделаки.

Евгений отметил, что Александр обладает феноменальным здоровьем, за счет чего пропустил очень мало игр. «У него все есть, чтобы побить рекорд Гретцки», – заключил Малкин

У 34-летнего Овечкина на счету 706 голов в NHL. Рекорд принадлежит легендарному канадцу Уэйну Гретцки – 894 заброшенные шайбы.

Ранее сообщалось , что Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги по версии телезрителей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram