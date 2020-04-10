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Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти сроком на два года

10.04.2020 08:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Виртуальная встреча стран ОПЕК+, затянувшаяся на 10 часов с вечера четверга до раннего утра пятницы, завершилась соглашением большинства. Главным образом договориться удалось России и Саудовской Аравии, которые снизят добычу нефти на 23% до одинакового уровня - 8,5 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС.

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти сроком на два года

Вопреки скепсису аналитиков, Россия и Саудовская Аравия на встрече в четверг все же смогли договориться о сокращении добычи. Крупнейшие производители нефти в альянсе согласовали одинаковый объем снижения до единого уровня добычи. Согласно проекту соглашения, обе страны сократят добычу на 2,5 млн баррелей в сутки - до 8,5 млн баррелей. При этом за базовый уровень взяты 11 млн баррелей в сутки в обоих случаях.

Всего страны альянса ОПЕК+, как и ожидалось, снизят добычу на 10 млн баррелей в сутки в течение мая-июня. Затем с июля по декабрь включительно суммарный объем сокращения снизится до 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021 до конца апреля 2022 года - до 6 млн баррелей в сутки. Для всех участников (за исключением России и Саудовской Аравии) уровень отсечения добычи определяется октябрем 2018 года. Размер квот пропорционален для всех - 23% от базового уровня.

Договориться министрам энергетики России и Саудовской Аравии удалось довольно быстро, примерно за два часа. Предыдущая встреча ОПЕК+ в Вене закончилась провалом, так как министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман не смог убедить своего российского коллегу Александра Новака усилить сокращение добычи после марта до 3,2 млн баррелей в сутки. Встреча закончилась ничем, и соглашение, регулировавшее 40% мировой добычи на протяжении трех с лишним лет, истекло 31 марта.

Созвать экстренное совещание в начале апреля предложила Саудовская Аравия. Этому предшествовали консультации с американским президентом Дональдом Трампом, который был недоволен тем, как падение цен нефти сказалось на нефтяной отрасли США. Впрочем, Эр-Рияд, председательствующий в этом году в G20, призвал распространить сокращение добычи не только на страны ОПЕК+, но и на других крупных нефтеэкспортеров в "Большой двадцатке", коими являются США, Канада и Бразилия.

На четвертом часу переговоров источник ТАСС сообщил, что представители трех стран альянса не согласны сокращать производство нефти на предложенные 23%. Среди них оказалась Мексика, которую на переговорах представляла министр энергетики Росио Нале. Глава мексиканского ведомства не отрицала необходимость снижать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, но противилась предлагаемому уровню отсечения.

Согласно плану ОПЕК+, Мексике предлагалось снизить добычу от уровня 1,75 млн баррелей в сутки, однако в IV квартале 2019 года североамериканская страна производила 1,95 млн баррелей в сутки, то есть на 200 тыс. больше. На уговоры Росио Нале в общей сложности ушло более четырех часов, что составило почти половину времени всего заседания. Однако глава мексиканского ведомства требовала сделать для страны исключение, либо в противном случае Мексика покинет заседание, что в результате Нале и сделала, не найдя понимания со стороны коллег-министров.

В итоговом заявлении говорится, что сделка о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки сохраняет силу, но требует согласования с Мексикой. Переговоры продолжатся в рамках вебинара стран G20, который запланирован на 15.00 по московскому времени.

 
 
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  Виртуальная встреча стран ОПЕК+, затянувшаяся на 10 часов с вечера четверга до раннего утра пятницы, завершилась соглашением большинства. Главным образом...
 
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