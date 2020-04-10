ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Музей истории ВОВ подготовил выставку к 75-летию освобождения узников Бухенвальда

10.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Музей истории ВОВ подготовил выставку к 75-летию освобождения узников Бухенвальда

Временная экспозиция «Бухенвальд» открылась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Она посвящена Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который ежегодно отмечается 11 апреля, и 75-летию освобождения узников нацистского лагеря Бухенвальд, сообщили БЕЛТА в учреждении.

«В экспозиции показаны фотодокументальные материалы о самом лагере и его узниках из фондов Музея истории Великой Отечественной войны. Вниманию посетителей представлены значки в память узников концлагеря, пионерский галстук с их автографами, сувениры в виде статуэтки и деревянных колодок, изготовленных одним из узников», — рассказали в музее.

В числе экспонатов — копии личных документов людей, прошедших через этот лагерь и чудом оставшихся в живых. Можно увидеть также кисть и шпатель народного художника СССР, Героя Беларуси Михаила Савицкого. Мастер создал серию картин «Цифры на сердце», в основу которой лег его трехлетний опыт заключения в лагерях Бухенвальд и Дахау.

Выставка будет работать по 11 мая.

Концентрационный лагерь Бухенвальд был создан летом 1937 года вблизи города Веймар в Германии. Имел 138 лагерей-филиалов и внешних рабочих команд. Первыми узниками были немецкие политические заключенные. С началом Второй мировой войны в лагерь стали поступать военнопленные из разных стран, в том числе советские, и гражданское население с оккупированных территорий СССР. С июля 1937 года по апрель 1945 года через этот страшный лагерь прошли около 250 тыс. человек 32 национальностей, больше 56 тыс. из них погибли, в том числе около 19 тыс. советских военнопленных. Узники умирали от голода и холода, от непосильных работ и проводимых над ними медицинских экспериментов. В январе 1945 года в лагерь были перемещены тысячи евреев из лагерей в Восточной Польше. В феврале 1945 года Бухенвальд являлся самым крупным нацистским лагерем: учитывая филиалы, в нем находилось 112 тыс. узников.

В Бухенвальде действовала подпольная антифашистская организация. 11 апреля 1945 года узники подняли вооруженное восстание. Эсэсовская охрана была обезоружена. Из числа узников был выбран комитет, который контролировал ситуацию в лагере до прихода американских войск 13 апреля. Около 21 тыс. узников было освобождено, в том числе 904 ребенка. Именно этот день — 11 апреля — ООН в 1952 году объявила Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Временная экспозиция "Бухенвальд" открылась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Она посвящена Международному...
 
Новости дня
Новости разные
 
«На прием к Обаме попала случайно». Как белоруска ушла из банка и основала свой стартап
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика