Qoros жив? Забытый всеми китайский бренд напомнил о себе с помощью нового кроссовера

Источник материала: Tut.by

Семь лет назад Qoros являлся весьма амбициозным проектом китайской Chery и концерна Israel Corporation. В 2018 году фирма, на которой одно время работал наш земляк Андрей Трофимчук , сменила владельца и с тех пор залегла, так сказать, на дно. И вот — перезагрузка!





Новым собственником Qoros Auto является китайский концерн Baoneng Group, который пообещал превратить марку в «китайскую Tesla». Однако начать превращение нынешние хозяева, поставившие у руля Qoros японца Кадзуо Ядзиму, решили почему-то не с какого-нибудь революционного электрокара, а банального «паркетника» с традиционным ДВС под капотом. Это Qoros 7, первые изображение которого были обнародованы компанией накануне.





Первоначально эту машину планировалось показать на апрельском автосалоне в Пекине, который организаторы в итоге решили перенести на конец сентября этого года. В длину новинка достигает 4,68 м, колесная база — 2,72 м. Под капотом Qoros 7 пропишутся два бензиновых турбомотора — объемом 1,6 л с 204 л.с. и 280 Нм крутящего момента и 1,8 л, который будет развивать 231 л.с. и 300 Нм. Прочими подробностями, включая данные о трансмиссии и особенностях оснащения, компания поделится во время полноценной премьеры «паркетника», которая должна состояться во второй половине текущего года.

Ожидается, что в ряду Qoros «семерка» станет флагманским кроссовером. До 2022 года китайцы обещают вывести на рынок 26 новых и обновленных моделей, среди которых 8 электромобилей.