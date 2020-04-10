ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Qoros жив? Забытый всеми китайский бренд напомнил о себе с помощью нового кроссовера

10.04.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Семь лет назад Qoros являлся весьма амбициозным проектом китайской Chery и концерна Israel Corporation. В 2018 году фирма, на которой одно время работал наш земляк Андрей Трофимчук, сменила владельца и с тех пор залегла, так сказать, на дно. И вот — перезагрузка!


Новым собственником Qoros Auto является китайский концерн Baoneng Group, который пообещал превратить марку в «китайскую Tesla». Однако начать превращение нынешние хозяева, поставившие у руля Qoros японца Кадзуо Ядзиму, решили почему-то не с какого-нибудь революционного электрокара, а банального «паркетника» с традиционным ДВС под капотом. Это Qoros 7, первые изображение которого были обнародованы компанией накануне.


Первоначально эту машину планировалось показать на апрельском автосалоне в Пекине, который организаторы в итоге решили перенести на конец сентября этого года. В длину новинка достигает 4,68 м, колесная база — 2,72 м. Под капотом Qoros 7 пропишутся два бензиновых турбомотора — объемом 1,6 л с 204 л.с. и 280 Нм крутящего момента и 1,8 л, который будет развивать 231 л.с. и 300 Нм. Прочими подробностями, включая данные о трансмиссии и особенностях оснащения, компания поделится во время полноценной премьеры «паркетника», которая должна состояться во второй половине текущего года.

Ожидается, что в ряду Qoros «семерка» станет флагманским кроссовером. До 2022 года китайцы обещают вывести на рынок 26 новых и обновленных моделей, среди которых 8 электромобилей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О новых машинах марки Qoros не было слышно с 2015 года, и вот компания решила снова заявить о себе, анонсировав кроссовер Qoros 7.
 
Новости дня
Новости разные
 
Генсек ООН советует отвести женщинам центральную роль в борьбе с COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика