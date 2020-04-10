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Минздрав ограничил продажу медицинских масок, лекарств и антисептиков на человека
Источник материала: KYKY>
Министерство здравоохранения установило аптекам нормы отпуска антивирусных и антисептических средств населению, которые действуют с 10 апреля до 1 июля. Об этом
Отныне парацетамола можно купить не более 40 таблеток в одни руки, арпетола – cтолько же. Флустоп будут отпускать по 1 упаковке (10 капсул). Масок медицинских разрешается купить не более 10 штук, перчаток – не более 5 пар. Антисептические средства в зависимости от объема будут отпускаться по 1-2 упаковки.
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Министерство здравоохранения установило аптекам нормы отпуска антивирусных и антисептических средств населению, которые действуют с 10 апреля до 1 июля. Об этом...
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