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Минздрав ограничил продажу медицинских масок, лекарств и антисептиков на человека

10.04.2020 11:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Министерство здравоохранения установило аптекам нормы отпуска антивирусных и антисептических средств населению, которые действуют с 10 апреля до 1 июля. Об этом пишет Office Life.

Отныне парацетамола можно купить не более 40 таблеток в одни руки, арпетола – cтолько же. Флустоп будут отпускать по 1 упаковке (10 капсул). Масок медицинских разрешается купить не более 10 штук, перчаток – не более 5 пар. Антисептические средства в зависимости от объема будут отпускаться по 1-2 упаковки.

 
 
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Министерство здравоохранения установило аптекам нормы отпуска антивирусных и антисептических средств населению, которые действуют с 10 апреля до 1 июля. Об этом...
 
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