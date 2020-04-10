Тест на дальтонизм. Проверьте себя вместе с врачом

Источник материала: Tut.by

Многие люди с дальтонизмом не сразу подозревают у себя эту болезнь, хотя живут с ней с рождения. Об этом нам рассказали дальтоники, которых мы приглашали в видеорубрику «Неудобные вопросы». HEALTH.TUT.BY попросил врача-офтальмолога Софью Сомову описать природу появления болезни, ее типы и то, в каком случае она может помешать человеку. А еще можно пройти тест на дальтонизм .

Софья Сомова Врач-офтальмолог отделения платных услуг 30-й городской клинической поликлиники отделения платных услуг 30-й городской клинической поликлиники

Что такое дальтонизм и почему он возникает?

— Дальтонизм — это заболевание органов зрения. Чаще всего оно носит наследственную природу, характеризуется снижением или полной неспособностью различать цвета, — объясняет офтальмолог. — Больной дальтонизмом человек может не различать только один цвет или вообще не иметь цветового зрения.

Основной причиной болезни является генетический фактор: дефектный ген «сцеплен» с Х-хромосомой. В редких случаях встречается приобретенная форма дальтонизма, ее причиной может быть травма, патологии зрительного нерва, естественный процесс старения организма.

По словам специалиста, дальтонизм не влияет на четкость зрения:

— Но при значительном нарушении цветовосприятия ухудшает восприятие окружающей информации.

Как понять, что у меня дальтонизм?

Как правило, больные дальтонизмом не способны различить такие цвета как красный, синий и зеленый. В некоторых случаях теряется возможность восприятия желтого или синего цвета.



Фото: Chris Lawton, unsplash.com

— Наиболее тяжелой формой расстройства является полное отсутствие цветового зрения, когда пациент не способен различать любой цвет и воспринимает реальность в черно-белых тонах, — отмечает офтальмолог. — В случае генетической природы болезни отсутствие цветовосприятия отмечается на оба глаза, но для приобретенной формы возможно поражение только одного глаза.

Наследственная форма болезни диагностируется обычно в раннем детстве и не подлежит коррекции.

Вы сказали, что есть разные типы дальтонизма. Какие?

— Первый и самый распространенный тип дальтонизма — это аномальное восприятие одного из трех цветов: красного, зеленого или синего, — поясняет врач. — Эта аномалия может быть различной степени выраженности — в зависимости от этого выделяют три ее подвида.

Снижение восприятия красного цвета называется протномалией, зеленого — дейтераномалия, синего — тританомалия. Такие названия пошли от распределения цветов по порядку. Первый, на греческом protos, — обозначение красного, deuteros (зеленый) — второй, tritos (синий) — третий.

— Второй тип характеризуется полным невосприятием одного цвета, — говорит Софья Сомова. — Так как этот цвет присутствует в составе других цветов, то их восприятие тоже меняется, но в меньшей степени. Людей с такой патологией называют протанопами, дейтеранопами и тританопами.

Третий тип — монохроматизм — встречается крайне редко. При этой патологии пациент воспринимает только один из трех основных цветов.

— И четвертый тип, самый редкий и самый неприятный, — полная цветовая слепота — ахромазия, — рассказывает офтальмолог. — Встречается при грубых нарушениях колбочкового аппарата. Человек при этом буквально видит мир в черно-белом цвете.

Как мы вообще воспринимаем цвет?

Существует трехкомпонентная теория. Вкратце она звучит так.

В нашей цветовоспринимающей оболочке — сетчатке — имеются особые клетки — колбочки. Они делятся на три типа, каждый из которых отвечает за восприятие своего светового спектра — синего, красного, зеленого. Это основные цвета, и любой другой оттенок можно получить при смешивании этих трех.



Фото: Harry Quan, unsplash.com

— Отражаясь от предмета, на который мы смотрим, свет попадает на колбочки. В зависимости от спектра возбуждаются те или иные типы колбочек, — поясняет врач. — Они передают информацию в мозг на обработку — там и рождается восприятие нами окружающего мира.

Какие есть ограничения для людей с дальтонизмом?

В первую очередь, ограничения относятся к профессиям, где есть ответственность за жизнь — свою или других людей. Например, дальтоники не могут быть пилотами воздушных судов и водителями коммерческих транспортных средств.

— Для этих профессий обязательны ежегодные медицинские обследования, являющиеся допуском к профессиональной деятельности, — предупреждает Софья Сомова. — Если у человека на осмотре выявлен дальтонизм, его права в профессии резко сокращаются. Но он может заниматься теоретической подготовкой молодых специалистов, выполнять офисную работу, связанную со своими профессиональными навыками.



Фото: pixabay.com

При этом для получения водительских прав ограничения распространяются не на всех . Водительские права и дальтонизм — понятия вполне совместимые, но лишь после заключения офтальмолога. Только врач определяет тип и степень дальтонизма, следовательно, и выдает разрешение пациенту на управление личным автомобилем.

— Дальтоники могут получить права категорий «А» и «В», в которых обязательно будет наличие отметки «Без права работать по найму», — успокаивает врач.

Тест на дальтонизм: проверьте себя

Для диагностики дальтонизма обычно используют специальные полихроматические таблицы. Различают полихроматические таблицы Рабкина и аналогичные им таблицы Ишихары.

Одна таблица для проверки дальтонизма представляет собой изображение (цифры, фигуры или цепочки), которое состоит из множества маленьких цветных кружков одинаковой яркости. Основной набор обычно состоит из 27 цветных таблиц. Набор из 48 таблиц предназначен для уточнения диагноза. В этой публикации мы используем сокращенный вариант теста — на 10 вопросов.

Если человек вообще не различает цветов, то таблицы кажутся однородными. Люди с нормальным восприятием цветов различают фигуры, цифры и цепочки, составленные из кружков одного цвета. Для проверки дальтонизма с помощью этих таблиц необходимо соблюдать следующие условия:

Вы должны находиться в комнате с естественным освещением, сидеть спиной к стене.

Надо чувствовать себя расслабленно, спокойно.

Картинку надо рассматривать на уровне глаз и на расстоянии примерно 1 метр в течение 5−7 секунд. Только после этого отвечать.

Внимание: если для проверки дальтонизма в домашних условиях вы используете персональный компьютер и окажется, что вы не различаете некоторые цвета, не стоит отчаиваться. Результат теста также зависит от яркости, цветности и разрешения монитора. Но если ваш результат получился не идеальным, рекомендуется показаться офтальмологу.