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Тест на дальтонизм. Проверьте себя вместе с врачом
Источник материала: Tut.by
Многие люди с дальтонизмом не сразу подозревают у себя эту болезнь, хотя живут с ней с рождения. Об этом нам
Что такое дальтонизм и почему он возникает?
— Дальтонизм — это заболевание органов зрения. Чаще всего оно носит наследственную природу, характеризуется снижением или полной неспособностью различать цвета, — объясняет офтальмолог. — Больной дальтонизмом человек может не различать только один цвет или вообще не иметь цветового зрения.
Основной причиной болезни является генетический фактор: дефектный ген «сцеплен» с Х-хромосомой. В редких случаях встречается приобретенная форма дальтонизма, ее причиной может быть травма, патологии зрительного нерва, естественный процесс старения организма.
По словам специалиста, дальтонизм не влияет на четкость зрения:
— Но при значительном нарушении цветовосприятия ухудшает восприятие окружающей информации.
Как понять, что у меня дальтонизм?
Как правило, больные дальтонизмом не способны различить такие цвета как красный, синий и зеленый. В некоторых случаях теряется возможность восприятия желтого или синего цвета.
— Наиболее тяжелой формой расстройства является полное отсутствие цветового зрения, когда пациент не способен различать любой цвет и воспринимает реальность в черно-белых тонах, — отмечает офтальмолог. — В случае генетической природы болезни отсутствие цветовосприятия отмечается на оба глаза, но для приобретенной формы возможно поражение только одного глаза.
Наследственная форма болезни диагностируется обычно в раннем детстве и не подлежит коррекции.
Вы сказали, что есть разные типы дальтонизма. Какие?
— Первый и самый распространенный тип дальтонизма — это аномальное восприятие одного из трех цветов: красного, зеленого или синего, — поясняет врач. — Эта аномалия может быть различной степени выраженности — в зависимости от этого выделяют три ее подвида.
Снижение восприятия красного цвета называется протномалией, зеленого — дейтераномалия, синего — тританомалия. Такие названия пошли от распределения цветов по порядку. Первый, на греческом protos, — обозначение красного, deuteros (зеленый) — второй, tritos (синий) — третий.
— Второй тип характеризуется полным невосприятием одного цвета, — говорит Софья Сомова. — Так как этот цвет присутствует в составе других цветов, то их восприятие тоже меняется, но в меньшей степени. Людей с такой патологией называют протанопами, дейтеранопами и тританопами.
Третий тип — монохроматизм — встречается крайне редко. При этой патологии пациент воспринимает только один из трех основных цветов.
— И четвертый тип, самый редкий и самый неприятный, — полная цветовая слепота — ахромазия, — рассказывает офтальмолог. — Встречается при грубых нарушениях колбочкового аппарата. Человек при этом буквально видит мир в черно-белом цвете.
Как мы вообще воспринимаем цвет?
Существует трехкомпонентная теория. Вкратце она звучит так.
В нашей цветовоспринимающей оболочке — сетчатке — имеются особые клетки — колбочки. Они делятся на три типа, каждый из которых отвечает за восприятие своего светового спектра — синего, красного, зеленого. Это основные цвета, и любой другой оттенок можно получить при смешивании этих трех.
— Отражаясь от предмета, на который мы смотрим, свет попадает на колбочки. В зависимости от спектра возбуждаются те или иные типы колбочек, — поясняет врач. — Они передают информацию в мозг на обработку — там и рождается восприятие нами окружающего мира.
Какие есть ограничения для людей с дальтонизмом?
В первую очередь, ограничения относятся к профессиям, где есть ответственность за жизнь — свою или других людей. Например, дальтоники не могут быть пилотами воздушных судов и водителями коммерческих транспортных средств.
— Для этих профессий обязательны ежегодные медицинские обследования, являющиеся допуском к профессиональной деятельности, — предупреждает Софья Сомова. — Если у человека на осмотре выявлен дальтонизм, его права в профессии резко сокращаются. Но он может заниматься теоретической подготовкой молодых специалистов, выполнять офисную работу, связанную со своими профессиональными навыками.
При этом для получения водительских прав ограничения
— Дальтоники могут получить права категорий «А» и «В», в которых обязательно будет наличие отметки «Без права работать по найму», — успокаивает врач.
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