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Не просто «скорая», а – мобильная! Мозырская центральная поликлиника внедряет новую услугу

10.04.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Его необходимо отправлять на сеть оператора А1, +375 29 1534998. При направлении SMS-сообщения обязательно указывать личные данные: фамилия, имя, отчество; возраст; адрес места пребывания; краткое описание жалоб; перенесенные заболевания.

Эта информация необходима для определения категории вызова: «экстренный» или «неотложный» и определения приоритета направления бригады СМП.



На какие категории делятся вызовы?
Экстренные, которые обслуживаются только бригадами скорой медицинской помощи, к ним относятся: пожар; чрезвычайная ситуация; внезапное изменение поведения у пациента в возрасте до 3-х лет; внезапное изменение двигательной активности; потеря пациентом сознания; сыпь с высокой температурой у детей; отравление пациента химическими веществами или лекарственными средствами; повешение, утопление; ожог любой площади и глубины у пациента в возрасте до 3-х лет; обширный ожог, ожоги областей тела; глубокие и обширные раны; инородное тело с локализацией, представляющей угрозу для жизни пациента; судороги; острые нарушения дыхания; дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими; электротравма; падение с высоты выше собственного роста; нарушение ритма сердца (аритмия), впервые возникшее; роды; травма осложненная (представляющая угрозу для жизни).

Временной интервал от времени регистрации вызова бригады СМП до времени ее прибытия до адреса вызова составляет 20 минут в черте города, 35 минут – в сельские населенные пункты.

К неотложным вызовам бригады СМП относятся вызовы с поводами: значительное изменение артериального давления; персистирующая аритмия; аллергия; головная боль (при отсутствии эффекта от приема пероральных лекарственных средств); боль в животе, спине, грудной клетке; боль в конечности; остро возникшая боль в конечностях с нарушением гемодинамики без признаков травмы; гемофилия; кровотечение (желудочно-кишечное, маточное, носовое); неадекватное поведение; отморожение; рвота; сыпь; повышение температуры тела у детей в возрасте до 3-х лет; высокая температура (выше 38,5 °С) у детей старше 3-х лет (при отсутствии эффекта от приема пероральных жаропонижающих лекарственных средств); высокая температура (выше 39,5 °С) у лиц старше 18 лет (при отсутствии эффекта от приема пероральных жаропонижающих лекарственных средств); острая задержка мочи; пищевые отравления; приступ эпилепсии при установленном диагнозе; транспортировка; обезболивание пациентов с онкологическим заболеванием в терминальной стадии в нерабочие часы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения; травма неосложненная (при ограничении способности к самостоятельному передвижению); констатация факта смерти в порядке, установленном законодательством; ухудшение состояния здоровья (при невозможности уточнения состояния).

Неотложные вызовы обслуживаются бригадами неотложной медицинской (НМП) помощи или бригадой скорой медицинской помощи (СМП) в течение 75 минут в черте города и 90 минут – в сельских населенных пунктах.

Источник: Жыццё Палесся .
Валентина МАТЕМАРИЧЕВА,
заведующая Мозырской городской станцией скорой и неотложной медицинской помощи.


 
 
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