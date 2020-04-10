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«Чтобы не бабахнули по голове людям». Президент - про электроэнергию после запуска в АЭС

10.04.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти намерены стимулировать население к потреблению электроэнергии в жилых домах, заявил сегодня Александр Лукашенко. Власти разработали проект указа «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда». Документ разработали, чтобы стимулировать население к переходу в своих жилых домах на использование электроэнергии для отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Речь идет про одноквартирные жилые дома, сообщает пресс-служба президента. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com

«С учетом того, что мы вводим в строй атомную станцию, появятся дополнительные объемы электрической энергии. Как я часто говорил, нам надо больше потреблять электроэнергии, потому что у нас ее будет даже с избытком (если как сейчас будем использовать нынешние мощности, плюс добавятся). Это чистая энергия. Сегодня тренд в мире вообще — переход на чистую энергию. И мы меньше будем зависеть уже от природного газа. Где-то на 5 млрд кубометров меньше будем потреблять по нашим расчетам», — заявил президент.

Александр Лукашенко уточнил, что внесенный проект указа касается потребления электрической энергии населением и главный вопрос — как стимулировать ее потребление. «Здесь определенные, можно сказать, льготы и определенные требования к населению: если вы не будете выполнять какие-то условия, льготы не получите и будете платить по более высокому тарифу», — сказал президент.

«Совершенно верно — механизм компенсации затрат населения при увеличении потребления в индивидуальных жилых домах», — подтвердил сегодня на встрече с президентом вице-премьер Юрий Назаров.

«Да, мы можем им (гражданам — владельцам индивидуальных жилых домов. — Прим.) помогать, компенсировать будем. Но если учета не будет и другие вопросы не будут решены, то будут платить по полной за свои деньги», — продолжил президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в этом плане ему нужна консультация, из каких подходов следует исходить при принятии того или иного решения. «Потому что вопрос касается населения. И чтобы мы не перекинули этот вопрос полностью на население. Потом, учет должен быть организован. Если мы просто запишем на бумаге, а население окажется не способным это сделать… Вот это меня прежде всего волнует. Чтобы не бабахнули по голове людям, а потом будем откручивать назад, если что-то не так», — сказал Президент.

Глава государства вместе с тем уверен в необходимости стимулировать людей к большему потреблению в жилых домах электрической энергии, так как это в том числе безопаснее по сравнению с использованием природного газа и важно с точки зрения экономики. «Конечно, надо подталкивать людей. Я с этим согласен. Но этот толчок не должен быть смертельным, если говорить просто, по-народному. Это меня больше всего волнует, чтобы мы тут не нахомутали. Чтобы это было спокойно, постепенно», — подчеркнул президент.

«Это уже второй шаг по сути. В 2019 году приняли решение об индивидуальных тарифах на электрическую энергию для населения. И мы видим, что население начало увеличивать потребление и строительство новых домов с использованием электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи. Теперь говорим о том, что в тех домах, которые уже построены, в которых живут люди, тоже надо дать определенный стимул, чтобы увеличили использование электроэнергии на эти цели. Идет системная работа», — доложил вице-премьер.

 
 
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Власти намерены стимулировать население к потреблению электроэнергии в жилых домах, заявил сегодня Александр Лукашенко. Власти разработали проект указа «О...
 
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