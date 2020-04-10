Магазины «Алми» перестали торговать в рассрочку

Источник материала: Виртуальный Брест

Сообщение о том, что сеть прекратила продавать товары в рассрочку, появилось на корпоративном сайте. С 6 апреля «забанены» продукты четырех банков, которые предоставляли возможность такой оплаты, кроме тех случаев, когда на карточках есть собственные (не кредитные) деньги. На инфолинии торговой сети не смогли сообщить, почему это произошло и как долго продлится.





Перечислены карты, которые больше не принимают в сети:

«Халва», «Халва MIX», «Халва MAX» «МТБанка»;

«Карта покупок» «Белгазпромбанка»;

«Черепаха» «Банка ВТБ»;

«Смарт карта» «Банка Дабрабыт».





Сообщается, что все карты, кроме «Карты покупок», можно использовать как расчетные за счет собственных денег. Если собственных денег на карте «Черепаха» и «Смарт карте» нет, то продажа будет произведена в кредит.