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Магазины «Алми» перестали торговать в рассрочку
10.04.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сообщение о том, что сеть
Перечислены карты, которые больше не принимают в сети:
Сообщается, что все карты, кроме «Карты покупок», можно использовать как расчетные за счет собственных денег. Если собственных денег на карте «Черепаха» и «Смарт карте» нет, то продажа будет произведена в кредит.
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Сообщение о том, что сеть прекратила продавать товары в рассрочку, появилось на корпоративном сайте. С 6 апреля «забанены» продукты четырех банков, которые...
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