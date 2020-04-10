ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ЖЕНЩИН" открыл благотворительный счет с целью реализации акции «Марафон поддержки»

Источник материала: Ивьевский край

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ЖЕНЩИН"

УНП 100094859

BY06AKBB31350000001100000000

в ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК»,

BIK AKBBBY2X

Уважаемые друзья!

На счет вы можете перечислить средства с целью оказания благотворительной помощи врачам и младшему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения различного типа, находящимся в режиме круглосуточного пребывания на рабочем месте; пациентам больниц сестринского ухода; медицинскому персоналу интернатных учреждений.



Финансирование указанных целей будет производиться в соответствии с законодательством Республики Беларусь.



Примечание: в настоящее время денежные средства могут перечисляться юридическими лицами на указанный счет. Физические лица также могут внести свои средства в поддержку медицинских работников в отделениях банков и РУП «Белпочта».



В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ БУДЕТ ПОДКЛЮЧЕН К СИСТЕМЕ ЕРИП