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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ЖЕНЩИН" открыл благотворительный счет с целью реализации акции «Марафон поддержки»

10.04.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ЖЕНЩИН"
УНП 100094859
BY06AKBB31350000001100000000
в ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК»,
BIK AKBBBY2X

Уважаемые друзья! 

На счет вы можете перечислить средства с целью оказания благотворительной помощи врачам и младшему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения различного типа, находящимся в режиме круглосуточного пребывания на рабочем месте; пациентам больниц сестринского ухода; медицинскому персоналу интернатных учреждений.

Финансирование указанных целей будет производиться в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Примечание: в настоящее время денежные средства могут перечисляться юридическими лицами на указанный счет. Физические лица также могут внести свои средства в поддержку медицинских работников в отделениях банков и РУП «Белпочта».

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ БУДЕТ ПОДКЛЮЧЕН К СИСТЕМЕ ЕРИП

 
 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ЖЕНЩИН" УНП 100094859 BY06AKBB31350000001100000000 в ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК», BIK AKBBBY2X Уважаемые друзья!  На счет вы...
 
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