В БРЕСТСКОЙ ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Аппарат фирмы Canon стоимостью свыше 800 тысяч белорусских рублей будет работать в течение месяца в тестовом режиме. В перспективе он позволит проводить обследование детей из всех регионов Брестчины. По словам главного врача детской областной больницы Сергея Ковшика, в учреждении установлено оборудование очень высокого класса.

– Программное обеспечение позволяет получать изображение практически онлайн, шаг среза составляет порядка 0,5 миллиметра. Для сравнения, на старых аппаратах около 5 миллиметров, – пояснил Сергей Васильевич. – Это существенно улучшает качество диагностики. Томограф будет работать в две смены, что позволит провести до 50 обследований. Его будут обслуживать 4 человека.

С работой аппарата ознакомился и председатель облисполкома Анатолий Лис. Он отметил, что для эффективного лечения необходимо иметь современное оборудование.

Брестская областная газета «Заря».