ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В БРЕСТСКОЙ ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ

10.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

Аппарат фирмы Canon стоимостью свыше 800 тысяч белорусских рублей будет работать в течение месяца в тестовом режиме. В перспективе он позволит проводить обследование детей из всех регионов Брестчины. По словам главного врача детской областной больницы Сергея Ковшика, в учреждении установлено оборудование очень высокого класса.

– Программное обеспечение позволяет получать изображение практически онлайн, шаг среза составляет порядка 0,5 миллиметра. Для сравнения, на старых аппаратах около 5 миллиметров, – пояснил Сергей Васильевич. –  Это существенно улучшает качество диагностики. Томограф будет работать в две смены, что позволит провести до 50 обследований. Его будут обслуживать 4 человека.

С работой аппарата ознакомился и председатель облисполкома Анатолий Лис. Он отметил, что для эффективного лечения необходимо иметь современное оборудование.

Брестская областная газета «Заря».

В БРЕСТСКОЙ ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ

Author: Редактор сайта

В БРЕСТСКОЙ ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ

Редактор сайта

See author's posts

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аппарат фирмы Canon стоимостью свыше 800 тысяч белорусских рублей будет работать в течение месяца в Сообщение В БРЕСТСКОЙ ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ЖЕНЩИН" открыл благотворительный счет с целью реализации акции «Марафон поддержки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика