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Как избавиться от морщин в домашних условиях? Это средство есть у каждого дома

10.04.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Красивым человеком быть приятно. А ещё учёные доказали, что красивые люди успешнее их менее привлекательных коллег. По этим и не только причинам мы все уделяем внимание своей внешности. 

И если мужчины чаще просто стараются поддерживать себя в форме и хотя бы иногда сбривать бороду, женщины готовы изобретать самые невероятные способы, чтобы избавиться от практически незаметной морщинки. Оказывается, в этом деле может помочь молоко. Об этом рассказали в программе «Теория заговора» на Первом канале. 

 «Молоко – это прекрасный косметический готовый продукт. В молоке содержатся альфа-аминокислоты, которые обновляют верхний слой кожи, удаляют омертвевшие клетки. За счёт этого мы достигаем эффекта разглаживания мелких морщин», – объяснила врач-косметолог Олеся Нилова. 

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Как избавиться от морщин в домашних условиях? Это средство есть у каждого дома
Фото: кадр из программы «Теория заговора» на Первом канале 

Есть два способа использования молока для борьбы с морщинами. Первый – в самом прямом смысле принимать молочные ванны или просто пить молоко. Второй – приготовить крем или смузи. 

Итак, как приготовить полезный крем? Для этого понадобятся молоко, картофельный крахмал, мёд и отруби. 

Берём 4 столовых ложки молока, подогреваем его, затем добавляем одну ложку крахмала и перемешиваем. После этого добавляем ложку мёда и вновь перемешиваем. Крем готов. В молоке есть активные жиры, благодаря которым оно может проводить в кожу все полезные вещества. Если хочется сделать скраб, то в уже готовый крем нужно положить ложку отрубей. Стоит уточнить, что все крема с мёдом можно использовать не чаще 1 раза в неделю. 

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Как избавиться от морщин в домашних условиях? Это средство есть у каждого дома
Фото: кадр из программы «Теория заговора» на Первом канале 

Кстати, если готовить крем не хочется, можно окунуть лицо в тарелку с молоком. Достаточно сделать 5-10 раз по 5 секунд. Однако здесь нужно учитывать важный момент: чем более сухая кожа, тем более жирным должно быть молоко. И наоборот. 

Не стоит забывать и про самый простой способ – можно просто пить по стакану молока в день. Если хочется получить от этого ещё больше пользы – стоит попробовать приготовить витаминный смузи. Для этого понадобятся: полстакана молока, чуть больше стакана ряженки, 300 г голубики (можно заменить смородиной или малиной), горсть грецких орехов и столовая ложка мёда. 

Грецкие орехи нужно измельчить в кофемолке, после чего пересыпать их в блендер. Туда же отправляются голубика, мёд, ряженка и молоко. Далее следует закрыть крышку блендера и смешать ингредиенты. После этого можно смело пить получившийся смузи. 

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Как избавиться от морщин в домашних условиях? Это средство есть у каждого дома
Фото: кадр из программы «Теория заговора» на Первом канале 

Кстати, выбирать желательно молоко в диапазоне жирности от 3,2% до 6%. Также если оно может храниться свыше 14 дней, то полезность его довольно спорная. 

Напоследок хотим напомнить, что излишества вредят. Поэтому каким бы полезным ни было молоко, не стоит принимать молочные ванны, одновременно попивая молочный смузи, а затем наносить на лицо крем из молока. 

Люди в материале: Олеся Нилова, Михаил Мамаев, Надежда Выщипанова, Елена Старостина

 
 
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Красивым человеком быть приятно. А ещё учёные доказали, что красивые люди успешнее их менее привлекательных коллег. По этим и не только причинам мы все уделяем...
 
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