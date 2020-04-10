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Эти фильмы о спорте точно стоит посмотреть (и бонусом мультик, от которого тащатся даже звезды ЛЧ)

10.04.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скучаете без большого спорта и матчей АПЛ в заслуженный выходной? Зато это очень подходящее время, чтобы посмотреть классные спортивные драмы (или разгрузиться под топовый мультфильм, который лайкают даже звезды Лиги чемпионов). Ныряйте в подборку SPORT.TUT.BY — тут много толковых рекомендаций.

«Битва полов»


Кадр из фильма.

«Не поймите меня неправильно. Я люблю женщин — в спальне или на кухне. Но в наши дни они хотят быть везде», — цитата главного героя фильма, чемпиона Уимблдона Бобби Риггса. Он уверен: женский спорт не может соперничать с мужским ни по рейтингам, ни по гонорарам.

Но его убеждения рушатся о характер, волю и воинственность легендарной теннисистки Билли Джин Кинг. Она — ярая феминистка и активный борец за права женщин. В 1973 году 29-летняя Билли Джин и 55-летний Риггс встречаются на корте. А 50-миллионая аудитория у экранов ТВ наблюдает, как пишется новая история мирового тенниса.


Кадр из фильма.

Почему стоит смотреть

Эта картина намного шире, чем простая спортивная драма. Она рассказывает о силе духа и том, как один человек может перевернуть привычные уклады общества. Билли Джин Кинг — не только рекордсменка Уимблдона, но еще и создательница WTA. Во многом благодаря усилиям американки женский теннис стал финансово независимым от мужского и вышел на новый уровень.

«Невидимая сторона»


Кадр из фильма.

Еще один фильм, основанный на реальных событиях. История большого темнокожего добряка Майкла, который лишается жилья и находит приют в обеспеченной христианской белой семье. Благодаря их любви и поддержке этот парень, обладающий невероятной силой и нестандартной внешностью, начинает играть за школьную команду по американскому футболу и дорастает до профессионального спорта.

Почему стоит смотреть

Чтобы вспомнить простую истину: доброта спасет мир. А еще поверить в нее. Кстати, в 2010 году картина была номинирована на премию «Оскар» как «Лучший фильм», а Сандра Буллок получила заветную статуэтку за лучшую женскую роль.

«Тренер»


Кадр из фильма.

Дебютная режиссерская работа Данилы Козловского. Он же — актер, сыгравший главную роль — футболиста Столешникова. Сюжет фильма незамысловатый: один незабитый пенальти меняет всю жизнь и карьеру игрока сборной России. После неудачи он уезжает в провинцию и устраивается тренером команды «Метеор» из ФНЛ. С ней Столешникову предстоит оттолкнуться ото дна и вместе сотворить футбольное чудо.

Почему стоит смотреть

Данила Козловский не раз уверял: так футбол в мире еще не снимали, да и вряд ли снимут. При этом спорт в «Тренере» все же вторичен. На первый план выходят человеческие истории преодолений, падений и подъемов. Ну и без любовной линии не обошлось.

«Тоня против всех»


Кадр из фильма.

Это биографическая драма о скандальной фигуристке 90-х Тони Хардинг. Еще недавно она была любимицей нации и без пяти минут членом олимпийской сборной США. Но уже завтра за Тоней начнут охотиться папарацци и агенты ФБР. Картина рассказывает о жесткой конкуренции в мире спорта, которая иногда переходит все границы.

Почему стоит смотреть

Тут все просто — в главной роли, пожалуй, главная красавица современного мирового кинематографа Марго Робби. Даже если вы не поклонник «фигурки» и спортивных драм, два часа в компании Робби точно доставят удовольствие.

«Борг/Макинрой»


Кадр из фильма.

Еще одна теннисная картина — на этот раз о принципиальном противостоянии в мужском спорте. Бьорн Борг — серьезный теннисист, зависимый от побед и титулов. Джон Макинрой — вспыльчивая рок-звезда, отжигающая на корте и за его пределами. Они встречаются на Уимблдоне в 1980-м, чтобы на глазах огромной публики выяснить, что возьмет верх: упрямство или трудолюбие, надменность или терпение.

Почему стоит смотреть

Чтобы понять, что состязания на корте (поле, лыжне или льду) — это лишь финальная точка. Главные битвы в спорте чаще всего скрыты от зрительских глаз — они разворачиваются за закрытыми дверями, на жарких пресс-конференциях, а порой и наедине с собой.

Бонус

Мультфильм «Чемпионы»


Источник: https://twitter.com/mutsack

Мультипликационный сериал о звездах мирового футбола без фильтров и притворства. Своеобразный «Дом 2» на футбольную тему. Только здесь вы сможете увидеть параноически боящегося старости Роналду, искренне радующегося провалам Криша Месси и отшельника Гарета Бэйла, который так и не стал своим в «Реале».

В коротких эпизодах сконцентрировано много классного юмора и диалогов, которым пресс-службы никогда не позволят просочиться на страницы реальных газет.

Почему стоит смотреть

Это лучшая альтернатива временно пропавшим с экранов ТВ топ-турнирам. Плюс «Чемпионов» легко смотреть в оригинале на английском — польза от такого досуга двойная. Кстати, лайк этому мультику поставили даже футболисты, которых в «Чемпионах» неслабо троллят. Если доверяете вкусу Рахима Стерлинга и Томаса Мюллера — бегом в YouTube.

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