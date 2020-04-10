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Стало известно, когда заработают фонтаны в Минске. Будет ли концертная программа?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Городские фонтаны порадуют минчан уже через две недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На этот раз централизованного старта не будет. Фонтаны будут подключать поочередно на протяжении дня. Не будет и традиционной концертной программы. Пока же специалисты продолжают готовить рукотворные гейзеры к сезону. Устанавливают оборудование, моют чаши, ремонтируют инженерное оборудование. К слову, на обслуживании «Минскзеленстроя» 34 фонтана. В 2020 году появится еще два.
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Новости Беларуси. Городские фонтаны порадуют минчан уже через две недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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