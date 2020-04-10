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Чемпионаты мира по спортивной гимнастике и прыжкам на батуте состоятся в 2021 году
Источник материала: ОНТ
Международная федерация не планирует менять сроки проведения чемпионатов мира по спортивной гимнастике и прыжкам на батуте в 2021 году.
Из-за переноса Олимпийских игр изменился и календарь квалификационных соревнований, а также других турниров. Но федерация планирует провести чемпионат мира по спортивной гимнастике в октябре в Копенгагене, а по прыжкам на батуте – в ноябре 2021 года в Баку.
Напомним, на последнем планетарном форуме в Токио белорусские батутисты выступили успешно: завоевали золотые медали в командных соревнованиях, а Иван Литвинович стал серебряным призёром.
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Международная федерация не планирует менять сроки проведения чемпионатов мира по спортивной гимнастике и прыжкам на батуте в 2021 году. Из-за переноса Олимпийских...
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