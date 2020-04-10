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«Присоединится мы посчитали своим долгом». В Гродненском регионе капсулы памяти доставили в областной историко-археологический музей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всебелорусская акция «Во славу общей Победы». В Гродненском регионе капсулы памяти со всех 17 районов доставили в областной историко-археологический музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Колонна проехала по центральным улицам города. Акцию традиционно поддержали байкеры. Они сопроводили доставку капсулы памяти из Скиделя.
В ней – земля, обожженная пламенем войны. Ее собрали в местах захоронений времен Великой Отечественной: это братские могилы, мемориалы на месте сожженных деревень и бывших концлагерей.
Молодежные активисты и ветераны наполняли капсулы горсть за горстью не один месяц. Уже на следующей неделе капсулы из центрального музея области отправят в Минск.
Сергей Попович, участник мотоклуба:
Василий Казак, председатель ветеранской организации Скидельского горисполкома:
Кульминацией акции станет торжественная церемония закладки более сотни капсул с землей со всех белорусских мемориальных мест памяти, а также из граничащих с нашей страной государств в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых.
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«Присоединится мы посчитали своим долгом». В Гродненском регионе капсулы памяти доставили в областной историко-археологический музей
Новости Беларуси. Всебелорусская акция «Во славу общей Победы». В Гродненском регионе капсулы памяти со всех 17 районов доставили в областной...
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