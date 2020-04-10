Nizkiz на VOKA: после солд-аутов на главных клубных площадках страны - первый концерт онлайн

Источник материала: Новости Дзержинска

13 апреля в эфире VOKA зрители смогут посмотреть онлайн-концерт группы Nizkiz. Трансляция начнется в 19:00 и будет бесплатной для всех желающих.

Nizkiz — один из самых актуальных и востребованных коллективов на современной белорусской рок-сцене. Для пользователей VOKA это уже не первая встреча с группой: так, именно здесь ровно четыре месяца назад состоялась прямая трансляция с презентации ее нового альбома «Сомнамбула». И вот теперь всех желающих ждет еще одна встреча со старыми и новыми песнями Nizkiz.

Музыканты будут выступать перед пустым залом — но благодаря трансляции на VOKA увидеть и услышать их сможет весь мир: достаточно открыть приложение VOKA или зайти на сайт voka.tv. Для просмотра не требуется даже авторизация. А после трасляции запись будет доступна в архиве.

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